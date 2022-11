El ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, reconoció que se arrepiente de haber participado en la elección de Qatar como anfitrión del Mundial de 2022. Ahora, dice que las Copas del Mundo son para países grandes.

Se arrepintió un poco tarde. A sólo 12 días del comienzo del Mundial de Qatar 2022, el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, se arrepintió de haber participado en la elección de aquel país como anfitrión.

En diálogo con el medio suizo Tages-Anzeiger, el ex dirigente reconoció: "La elección de Qatar fue un error y asumo mi responsabilidad porque yo era el presidente de la FIFA en aquel momento".

Eso sí, no se refirió a las violaciones a los Derechos Humanos, las libertadores sociales o la represión a las minorías sexuales, sino a aspectos logísticos del país.

"Qatar es un país pequeño. El fútbol y los Mundiales son para países grandes", indicó.

Luego, reveló: "Nosotros acordamos en el Comité Ejecutivo que Rusia organizaría el Mundial de 2018 y EEUU el de 2022. Habría sido un gesto de paz si los dos rivales políticos hubieran organizado el Mundial uno después del otro".

Luego, acusó a Michel Platini, ex presidente de la UEFA: "Una semana antes del congreso de la FIFA de 2010, Michel (Platini) me llamó para contarme que nuestro plan (pensaban darle el Mundial a Estados Unidos) no iba a funcionar. Acababa de ser invitado por el presidente francés Sarkozy, que a su vez había mantenido varios encuentros con el príncipe heredero de Qatar".

"Los votos de Platini fueron decisivos para la adjudicación de Qatar, es la verdad. Y por supuesto que había una cuestión de dinero de por medio. Seis meses después de aquellas reuniones, Qatar compró aviones de combate a los franceses por un valor de 14.600 millones de dólares", finalizó.