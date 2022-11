Jean Beausejour mostró su felicidad por el castigo a Ecuador por el caso de Byron Castillo, para que no se las llevaran peladas por el chanchullo de los documentos del jugador. Asegura que si el reclamo se hacía antes, la resolución pudo ser otra.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) analizó el caso de Byron Castillo y señaló que efectivamente la selección de Ecuador alteró documentos del jugador, por lo que decidió castigarlos con tres puntos para las próximas eliminatorias y una multa económica.

Un tema que abordó Jean Beausejour en Radio ADN, asegurando que "creo que se hace justicia en cierto modo, hay que respetar reglas del juego independiente que Chile no podía ir por lo mostrado en cancha".

Luego señaló que "se hizo este punto en los papeles y le da justicia a lo que reclama Chile. Que se deje claro que hubo una Federación que no hizo las cosas como corresponde".

Agregó el ex mundialista, que anotó goles en las dos citas que jugó, que "me acuerdo del caso Cabrera, el boliviano. Hizo la diferencia la oportunidad de quienes reclamaron. Eso decantó en que Ecuador vaya al Mundial. Si se hace al momento del ilícito, Ecuador no tenía chance de ir al Mundial".

Además Bose piensa que entre la FIFA y el TAS prefirieron zanjar de manera salomónica la situación. "Dejar afuera ahora a Ecuador, era dejar afuera a una industria entera y a un país movilizado para ir a Qatar", manifestó.

El jugador, eso sí, podrá actuar igual en el Mundial de Qatar 2022 debido a que el TAS no lo castigo a él, sino que a la Federación, por lo que de cierto modo el evento que se realizará en Asia tendrá esa mancha por tener en cancha a un futbolista que hace menos de dos semanas estuvo involucrado en el castigo a una Federación.