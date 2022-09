La FIFA citó a Byron Castillo a una audiencia este jueves. La Federación ecuatoriana dice que debe estar a disposición, mientras su abogado afirma que no viajará.

La FIFA citó para este jueves al defensa ecuatoriano, Byron Castillo, con la finalidad de que aclare una presunta falsificación de documentos de identidad.

De comprobarse que el jugador del León de México nació en Colombia como se ha manifestado con diversas pruebas, la selección de Ecuador podría quedar descalificada del Mundial de Qatar 2022.

Este martes a primera hora el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Manzur, afirmaba que Byron Castillo se presentaría este jueves a la audiencia que se celebrará a las 14:30 horas de Chile.

“El jugador ha sido convocado y debe estar a dispoción de la audiencia. La FEF en varias ocasiones le transmitido la convocatoria a él, a su empresario y a su abogado. Y le repito: esos audios circulan en las redes desde hace varios años. No existen en la FEF”, dijo Manzur a La Tercera.

Sin embargo, horas después el abogado del ecuatoriano, contrafijo al directivo de la FEF, y aseguró que su cliente no viajará y guardará silencio.

"Byron fue convocado a una audiencia y no asistirá. De hecho, ya presentamos el escrito informando a la FIFA que el jugador no acudirá, que no se expondrá a ese teatro que quiere armar el abogado de la federación chilena", señaló también en La Tercera.

"Byron no se va a prestar para ese show, no comparecerá a esa audiencia ni presencial ni telemáticamente. Ahora viajará a Europa para concentrarse con la selección para los amistosos de la próxima semana. Juega el jueves por León contra Cruz Azul y de ahí se marcha a Europa", añadió.

Luego, afirmó: "A mi manera de ver, la FIFA ratificará el fallo como se había pronunciado. Ecuador jugará el mundial y Chile tendrá que ir al TAS si le da la gana, para pedir un resarcimiento económico. Si es que le dan la cabida".

Finalmente, confirmó que Byron demandará a la federación chilena: "La demanda la haremos una vez que termine este caso. La instancia donde la presentaremos la haremos pública cuando la presentemos. Tenga en consideración que ya no hablamos de un jugador que esté militando en un club local, sino que ahora está en México que gastó una cantidad considerable de dinero en comprar al jugador".