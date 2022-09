Este jueves se desarrolla la esperada audiencia de la Comisión de Apelación de la FIFA por el caso de la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por documentación falsa y suplantación de identidad del defensor Byron Castillo, quien jugó las eliminatorias a Qatar 2022 con La Tricolor.

En la selección chilena esperan que la FIFA descalifique a Ecuador para meterse por la ventana a la Copa del Mundo. Mientras, el periodista ecuatoriano que destapó la olla tras los primeros rumores sobre el caso de Byron Castillo volvió a sacar la voz en su país.

“Al ver el poco interés de las autoridades por el tema pensé: hay que resolverlo, tratar de ayudar o saber la verdad. Que si había una inconsistencia mejor no lo convoquen, nunca con el afán de dañar a alguien. No es mi trabajo joder a nadie, yo no tengo esa maldad. A mí el periodismo me quitó cualquier pelo de hincha”, dijo Diego Arcos a Fútbol 17.

El profesional agrega: “aburrido porque había limitación de movimiento por la pandemia, un día agarré y me fui a Playas a ver un partido. Cuando investigas te putean y cuando no, también. Me decían que por qué comparaba esto con un delincuente. Yo no lo he comparado: si esto es un delito, es un delito. Como cuando alguien denuncia a otra persona. Dicen que le dañé la vida, entonces también le dañé la vida a un delincuente cuando denuncio a un delincuente. Pero Byron no es un delincuente, es un futbolista de gran categoría y nivel a quien espero le vaya muy bien”.

“Como la persona de Federación que había hecho la investigación no quiso hablar conmigo y un poco se disgustó y me mandó a Playas a ver si estaba el acta de nacimiento, yo me fui a Playas. Sólo días antes habían presentado una partida de nacimiento la cual yo corregí y dije que no era la de Byron el jugador. Si no me quieren más no me importa”, complementó Arcos.

El periodista añade que “voy a Playas y me dicen acá no hay nada, un lugar bastante precario. Me dicen que la gente ahí va a sacar cédula y cosas, pero que vaya a Guayaquil, que de seguro allá estaba. Regreso, a Guayaquil y voy a sacar la partida de nacimiento… esa fue mi gran investigación”.

No se pone la camiseta

Eso directamente sobre el caso de Byron Castillo, pero Diego Arce dejó otras declaraciones para entender cómo se ordena interiormente como persona y profesional de las comunicaciones.

“Estamos en una era de demasiada descontextualización. Da pena el nivel cultural para entender la labor de la prensa. No me arrepiento, no he hecho absolutamente nada malo”, explica el reportero ecuatoriano.

Incluso tuvo palabras sobre una polémica local, por una foto en la que aparece con la camiseta de Emelec y que le ha significado ser cuestionado por los hinchas de otros clubes, sin ser hincha de Emelec, sino ex socio de Barcelona.

“No soy abogado ni fiscal de los clubes, yo soy periodista. Y cuando eres periodista, yo no celebro ni los goles de Ecuador, es la forma en la que yo hago periodismo. Detesto que se pongan la camiseta de la selección cuando juega si eres periodista. He tenido serios problemas en los canales donde trabajo porque me han querido obligar a ponerme la camiseta de la selección y me he negado”, explica.

Diego Arce sentencia que “incluso un par de veces no salí al aire porque me dijeron ‘te pones la camiseta o no sales’. Y no salí. Yo soy periodista imparcial, así juegue Ecuador no me voy a poner la camiseta. De hecho en FIFA no puedes entrar a una sala de prensa con la camiseta de la selección, lo prohíben, porque hay estándares de periodismo real. Ocurre igual en Europa y Estados Unidos”.

