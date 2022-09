Andrés Holguín, el abogado del seleccionado ecuatoriano Byron Castillo, volvió a referirse a la polémica que protagoniza el defensa de los registros del León de México, tras la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile que acusa al zaguero de jugar las eliminatorias a Qatar 2022 con documentación falsificada.

En conversación con el programa Área 88 de la emisora Radioactiva de Guayaquil, Holguín reiteró que Castillo no se presentará a declarar pese a la solicitud de la FIFA para que declare en la audiencia que sostendrán en Zúrich este jueves la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Federación de Fútbol Chilena.

“No se va a presentar. Como dije, Byron nunca ha sido parte de este proceso. No conoce la demanda, la sentencia, la respuesta, las pruebas presentadas, lo único que conocemos del caso son las declaraciones del señor Carlezzo a cada rato. Sería el más irresponsable del planeta si meto a un jugador de fútbol. Si yo entro a ciegas que soy abogado, un jugador de fútbol, sacarlo de su concentración, que juega mañana contra Cruz Azul, y que diga qué voy a declarar, no tengo idea, y cuál es mi papel. No tengo idea. Porque lo único que le han notificado a la federación es que hagan sus mejores esfuerzos para contar con el señor Castillo en la audiencia”, sostuvo Andrés Holguín.

El profesional de la leyes agregó que “yo le respondí a la FIFA respetuosamente que si no me han considerado para nada, si este caso se maneja mediáticamente, no prestaré a mi cliente para otro show mediático de Carlezzo. Le dije a la FIFA que no lo voy a llevar, aclaré un par de cosas que me parecía que tenía que aclarar Byron, y ni siquiera yo voy a estar presente en la audiencia”.

Asimismo, Holguín reconoció que tiene admiración profesional por Eduardo Carlezzo, el abogado de la FFCh, a quien constantemente a atacado en su defensa hacia Byron Castillo.

“Puede ser un tema político, es lo único que se me ocurre a mí. No lo voy a desmerecer a Eduardo, es un gran profesional, lo conozco, en su momento manejó el tema de Chile contra Bolivia y lo ganó, en ese momento todos defendimos a Bolivia salvo Perú y Brasil, que no se metió; pero fuimos bastantes juristas de las otras federaciones, Chile sólo fue con Carlezzo y la exposición de él fue brillante y logró su cometido”, expuso el abogado de Castillo.

Andrés Holguín sentenció que “ganó los puntos, lamentablemente para su cliente no clasificaron. El caso lo veo muy débil, pero políticamente cómo lo vendes. Vamos a iniciar investigaciones en Ecuador por el señor equis. No veo un caso suficientemente fuerte para que la FIFA ponga a Chile en el puesto de Ecuador”.