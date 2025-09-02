Gonzalo Jara reaccionó incluso con molestia al nombramiento de Fernando Ortiz como nuevo DT de Colo Colo. Bah, en rigor mostró su disconformidad por la manera que ha tenido el presidente de Blanco y Negro de presentar al flamante entrenador del Cacique.

El Tano Ortiz llega tras haber tenido un rendimiento paupérrimo en el Santos Laguna, donde dirigió al atacante chileno Bruno Barticciotto. En ese equipo, el técnico argentino de 47 años perdió 14 de 17 partidos. Luego de eso, renunció a su cargo.

Tras una ardua búsqueda, que incluyó intensos coqueteos con Gustavo Quinteros e incluso una oferta formal a Gerardo Martino, finalmente la plana mayor de ByN votó de manera unánime a Ortiz como reemplazo de Jorge Almirón.

Aníbal Mosa y Fernando Ortiz en la presentación del DT albo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Todo eso fue analizado en profundidad por el panel de Pelota Parada, donde Jarita se mostró muy crítico. “Colo Colo no convenció a un entrenador de élite. Perdón. No convenció a Quinteros. Es como cuando traen a un jugador que entra la segunda, tercera o cuarta opción”, expuso el hualpenino en TNT Sports.

Gonzalo Jara en acción por la Libertadores ante Atlas. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

“Así como también el tipo ganador no te asegura éxito”, dijo Jara, miembro muy importante de la Generación Dorada de la selección chilena. Para él, el discurso de Aníbal Mosa merece un reproche. Y no se lo mandó a decir con nadie al empresario puertomontino de origen sirio.

Jarita dijo que “me molesta que quieran vender con ‘este fue el que convenció’ porque no fue así. No quiero que me convenzan con que fueron a buscar al que los convenció desde lo que nos presentó”. Una evidente molestia con lo que ha emergido desde Pedrero.

Gonzalo Jara le pega a la directiva de Colo Colo por el fichaje de Fernando Ortiz

Gonzalo Jara cree que la gran razón que tuvo Colo Colo para cerrar el fichaje de Fernando Ortiz fue una sola. “Es el que aceptó la cláusula”, dijo el otrora zaguero de la selección chilena y el West Bromwich Albion de Inglaterra. Se refiere a la posibilidad de revisar el contrato a fines de este año.

Una especie de medida de seguridad anti Almirón. Sabido es que el DT argentino que estuvo hasta el clásico ante Universidad Católica no salió antes porque Blanco y Negro no contaba con el dinero para abonar su recisión. Aunque cobró casi un millón de dólares en cuotas para irse del Monumental.

Gonzalo Jara jugó en U de Chile, además de haber sido campeón en Colo Colo. También ganó una estrella en el Bulla. (Javier Torres/Photosport).

“Cuando el presidente de Colo Colo dice que estamos hablando con Martino no tiene que dar a ningún entrenador más. No es una crítica al entrenador, no sé cómo trabaja ni he visto jugar sus equipos. Si aceptó una cláusula de ocho partidos es porque no existe el trabajo en divisiones menores”, sentenció Gonzalo Jara, quien sigue sin convencerse con la decisión del Eterno Campeón. El tiempo dirá…

