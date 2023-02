Marcelo Díaz terminó muy enojado. Universidad Católica venció a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida en un duelo que tuvo dos jugadores expulsados por cada equipo, además de ambos entrenadores. Carepato tomó la palabra y despedazó el trabajo de Nicolás Gamboa, el juez central del cotejo. "Por su arrogancia se le terminó yendo el partido de las manos", apuntó el volante central, quien también acusó malos tratos por parte del réferi.

Seguramente, la del experimentado mediocampista audino fue la queja más ruidosa que recibió el arbitraje chileno en la quinta jornada del Campeonato Nacional 2023. Pero también llegó una muy fuerte desde el estadio Monumental, lugar donde Colo Colo empató 1-1 frente a Everton de Viña del Mar. Fue el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, quien literalmente levantó la voz en Macul.

"Yo no sé para qué mierda tienen esa huevadita en el oído los árbitros", dijo el Loro en alusión a esa jugada que terminó con Marcos Bolados amonestado por ingresar al campo de juego sin la autorización del réferi que encabezaba la cuaterna. En la calentura del momento, el histórico arquero campeón de la Copa Libertadores 1991 también puso en duda la fluidez del juego que quiere implantar Roberto Tobar desde que asumió la presidencia de la Comisión de Árbitros. Una muestra de que el "siga, siga" ha generado más de algún resquemor en la élite del balompié nacional.

Morón añadió que "si no le ponemos un párate a los árbitros, vamos a tener jugadores fracturados o rajados", visiblemente molesto por esta nueva idea que pretende agilizar los encuentros en la división de honor, pero que se ha encontrado con algunos fustigamientos, más por la aplicación de la iniciativa que por una animadversión en contra de ella.

Y Walter Lemma, quien fue el DT de los albos ante los Ruleteros, también cuestionó la moción, aunque por un tema netamente relativo a la definición de uniformidades para decidir. "Creo que es favorable para el juego, aunque el arbitraje tiene que trabajar mucho en los criterios para tomar decisiones de no cobrar una situación de juego. Antes se cobraba mucho, se cortaba el juego e involucraba muchos criterios a trabajar. Hoy estamos igual, al cobrar menos hay que tener buen criterio y muchas veces no pasa eso. Es parte de la evolución, pasamos de ser muy estrictos a ser muy liberales", expresó el gran promotor de la venida de Pablo Solari a Macul.

Holan y Vitamina Sánchez ya dejaron sus reparos al "siga, siga"

Si bien no fue el pasado fin de semana, pues vio la tarjeta roja ante Audax Italiano, Ariel Holan ya había dejado su parecer respecto del estilo más fluido que desde la Comisión de Árbitros de la ANFP pretenden implantar en Chile. "Así como está Pep Guardiola y estamos nosotros, están Tobar y Bascuñán. El resto son árbitros de carne y hueso", aseguró el experimentado DT argentino, quien de todas formas dejó la puerta abierta para adaptarse a esta nueva metodología.

"Hay que darle rodaje, pero tampoco nos tenemos que pasar al otro lado, porque como queremos que el fútbol siga y en el área hay 200 agarrones, no cobramos ninguno. Con el tiempo se tiene que asentar, si no le doy el castigo a quien usa la falta como recurso, es un mal precedente", expresó el ex adiestrador de Independiente, una idea muy similar a la que presentó su asistente, Rodrigo Valenzuela, tras la victoria ante los itálicos. Por si eso fuera poco, a Holan paeciera no gustarle demasiado la gran cantidad de tiempo agregado dispuesto en la mayoría de los cotejos, otra de las iniciativas en el mandato de Roberto Tobar.

Y otro que manifestó su parecer respecto del tema fue Pablo Sánchez. Tras la victoria de Palestino ante Universidad de Chile, el Vitamina planteó sus dudas con la manera de conducir los partidos que han dejado los réferis nacionales al cabo del inicio de la temporada 2023, algo que también hizo durante el partido en el Municipal de La Cisterna.

"No todos son Tobar, no podemos imitar a un árbitro. Sabes que hay muchas jugadas que son faltas, no todo es dejar jugar. Se están equivocando al obviar infracciones claras. Se deja jugar como Tobar, pero él es único e irrepetible", marcó el otrora volante ofensivo de Rosario Central, ex DT de varios equipos en Chile, como Everton de Viña del Mar, O'Higgins, Universidad de Concepción y Deportes Iquique.

Las dudas están sobre la mesa y también pasaron por varios micrófonos. Pero para el jefe máximo del referato nacional, esta política puede incluso ayudar a que los clubes chilenos apunten a competir con más paridad en los certámenes internacionales, donde suele haber una intensidad mayor que en Chile.

"Esto involucra a futbolistas, técnicos y medios de comunicación. Todo va en beneficio de la actividad, con aspectos sociales para que el público nos exija niveles de excelencia", explicó el timonel de los jueces. Aunque hay dos de los grupos de protagonistas apuntados por Tobar que manifestaron abiertamente el descontento con la medida.