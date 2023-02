El triunfo de Universidad Católica contra Audax Italiano en La Florida, por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023, terminó caliente en un festival de expulsiones luego de dos peleas. Primero entre las bancas y otra batalla campal entre los jugadores.

En total fueron siete expulsados con roja de Nicolás Gamboa para Manuel Fernández (DT), Fernando Juárez, Carlos Labrín y Daniel Bertoya (entrenador de arqueros) en Audax. Ariel Holan (DT), Alfonso Parot e Ignacio Saavedra en la UC.

Tras el duelo, el mediocampista de los verdes, Marcelo Díaz apuntó con todo al réferi con una grave denuncia hacia el comportamiento y trato de Gamboa.

“Claramente no era el partido que esperábamos. Creo que ambos equipos juegan muy bien al fútbol, pero se ve manchado por cosas externas y eso no puede pasar. Yo quiero hacer hincapié en una cosa súper puntual: cuando nosotros venimos acá lo hacemos con mucho respeto para todos los jugadores y tratamos a todos los árbitros por igual, pero cuando un árbitro como Gamboa nos viene a insultar y tratar mal dentro de la cancha, es desvirtuar el partido. Y no sólo a los jugadores de Audax y la Católica, sino que a todo el mundo”, dijo Díaz a TNT Sports.

El ex volante de la U agregó que “esas cosas las debemos parar, por eso termina así el partido. Yo hablé con él, sin faltarle el respeto, pero él con su arrogancia y falta de respeto, se le termina yendo el partido de las manos”.

“Le preguntas a un jugador de la Católica y te va a decir lo mismo. Esto no puede suceder porque somos profesionales y los vamos a tratar a todos con respeto, pero si no nos respeten qué le vamos a hacer”, complementó Carepato.

Sobre el partido Marcelo Díaz sentenció que los goles cruzados “fueron desatenciones nuestras, el primer gol de ellos viene de un córner y el Chueco Mena hace un golazo. Y en el segundo calculamos mal una jugada cruzada. Creo que hemos jugado un buen partido, no merecíamos perder, pero así es el fútbol. Católica creo que se lleva un buen triunfo pese a que nosotros también lo pudimos haber ganado”.