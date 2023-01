Roberto Tobar se pasea por las canchas de la ANFP con un traje impecable de gris marengo. Esta mañana fue su presentación como nuevo presidente de Comisión de Árbitros del fútbol chileno, donde el ex FIFA espera aportar decididamente al desarrollo de la actividad, incorporando estándares de alta competencia.

Uno de los elementos más importantes será el dinamismo del juego. Como se vio en el Mundial de Qatar 2022, el tiempo es un elemento gravitante en la definición de un partido, y los réferis deberán ser estrictos en el control del cronómetro y la reposición de los minutos perdidos, a partir de la presente temporada.

"No será cosa que hable yo en una charla, si no que hay que ser criterioso en el tiempo que se va a agregar, porque ya no van a ser los mismos minutos que se jugaban antiguamente. En ese aspecto queremos ser un aporte, porque un pilar fundamental de nuestra comisión", explicó Tobar en el lanzamiento del TLC como nuevo sponsor de los árbitros nacionales.

"Hay que ser criteriosos con el tiempo que se va a agregar"

En diálogo con la prensa en la sede de la ANFP, Roberto Tobar puntualizó que el buen uso del reloj será prioridad. "El tiempo efectivo de juego es un tópico que tenemos que implementar, pero que lo tenemos que trabajar con los árbitros", adelantó.

"Vamos a ser bastante claros en esos aspectos, vamos a dar mayor fluidez, queremos entregarles a los árbitros el trabajo de aportar al desarrollo y a que tengamos equipos mucho más competitivos, con más dinámica y el ida y vuelta necesario para competir en torneos internacionales. De parte del arbitraje, vamos a aportar con ese granito", agrega.

Una característica que se mantendrá en el fútbol chileno es el uso de los audios del sistema VAR, que en su instalación se liberaron en caso de polémicas. Tobar adelantó que este uso se extenderá, más allá de que en el último Mundial de Qatar 2022 no se ocupara.

"Va a ser todo abierto, todo el registro que tengamos nosotros va a ser presentado a periodistas, a los equipos, a los jugadores, directorios, queremos ser una comisión y un ente arbitral súper transparente, esa es una de las políticas principales de nuestro trabajo, y pienso que es lo importante para el desarrollo de nuestro fútbol", subrayó.

El ex árbitro FIFA aclaró que está a cargo de un proyecto "bastante amplio" y que la próxima semana se instalará en Quilín un VAR que permita entrenar durante la semana con la tecnología de videoarbitraje.

"Tenemos un simulador que lo vamos a transformar para poder hacer entrenamientos prácticos acá en la cancha número 2 de Quilín, con el equipo en sí que va a dirigir el fin de semana en específico", complementa.

"Es muy parecido a lo que hacen los planteles de fútbol, algo súper específico, que en la semana los árbitros no solamente troten, si no que tomen decisiones, que los asistentes también lo hagan y en conjunto con el trabajo del VAR", puntualizó en alusión a una iniciativa que pretende homologar los criterios.

"Que haya un criterio establecido tanto para los árbitros de cancha como en el VAR, no que cada uno sea una isla o un ente por separado, si no que la política sea que todos los árbitros tengan las mismas directrices y el mismo entendimiento del juego, que es lo más importante en pos del beneficio de nuestro fútbol", completó Tobar.