Daniel Morón explota: "Yo no sé por qué mierda tienen esa huevadita en el oído los árbitros"

Este domingo Colo Colo empató como local por 1-1 frente Everton en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional.

Tras el partido, Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, se mostró muy molesto con el desempeño del juez Felipe González y su cuerpo arbitral. Especialmente por la amarilla que recibió Marcos Bolados a los 29 minutos.

"No tienen comunicación entre los árbitros, Yo no sé por qué mierda tienen esa huevadita en el oído", comenzó disgustado el ex arquero.

Respecto de la amarilla a Bolados, explica: "El cuarto árbitro le dice a Bolados después del córner que puede entrar. Vino el córner, le da para que entre, consecuentemente con esto fue la jugada justo por el lado de él que pudo haber creado peligro. No debió haber tenido que entrar en esas condiciones, pero si el árbitro te dice que entres, tú entras".

"Y resulta que después el árbitro general ni siquiera es capaz de preguntarle al cuarto árbitro si él le dio el pase y le saca amarilla", reclama Morón.

"Entonces queda un jugador condicionado por 40 minutos por un error de un árbitro, por un horror del árbitro", añade.

Finalmente, se quejó por la benevolencia del árbitro: "Si no le ponemos un párate a los árbitros, vamos a tener jugadores fracturados, rajados. Es un malestar cuando te dirigen mal, hoy me siento perjudicado".