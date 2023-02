Universidad Católica se impuso con lo justo ante Audax Italiano, pero el resultado es de lo que menos se ha hablado. El final del partido en La Florida estuvo marcado por una polémica pelea entre las bancas, que terminó con siete expulsados.

Lo ánimos se calentaron luego del gol de Cristian Cuevas en los 82', lo que derivó en un conflicto en el que los entrenadores y jugadores vieron tarjetas rojas. Todo gracias a las decisiones de Nicolás Gamboa, el árbitro del compromiso y quien es el principal apuntado tras lo ocurrido.

Históricos tanto de la UC como de Audax Italiano conversaron con RedGol y no tuvieron piedad con el juez. Gino Valentini no tuvo dudas y aseguró que "es hasta vergonzoso el tema de las bancas, tanto de la Católica como la de Audax".

"Cuando los cuerpos técnicos están ofuscados, eso se traspasa a los jugadores y es normal. Es vergonzoso. No encontré que fuera un gran partido, Católica tampoco hizo tanto merecimiento para ganar. Como juego y espectáculo, no me gustó mucho el partido", agregó.

De hecho, Gino Valentini enfatiza que el resultado es lo que menos importa. "Tuvo de todo, pero al final como picantería pura. Peleas, tonteras, medio de barrio ya. Desde las bancas aparecieron gente que desconozco quiénes son y empujaron jugadores, no corresponde".

Jorge Aravena se sumó a la polémica y no dudó en recalcar que todo lo ocurrido "es feo. Evidentemente las pulsaciones en la cancha están a mil, pero se ve feo. Debo reconocer que mi opinión… yo también soy caliente en la banca, pero uno debe tratar de controlarse".

"Con todas las cosas que pasaron, cuatro expulsados, bancas expulsadas, pasa a segundo plano el resultado. Debiese haber más tranquilidad. Y lo dice un tipo re caliente en la banca", añadió el Mortero.

Marcelo Zunino saca toda la artillería contra Nicolás Gamboa

Quien no se guardó nada contra Nicolás Gamboa fue Marcelo Zunino, ex emblema de Audax Italiano y que le pegó con todo al juez. "Los ánimos fueron por un mal arbitraje. Fue pésimo. Gamboa es un desastre, no le llega ni a los talones al papá. Ni a los talones".

"Hoy en día acepto dejar jugar, pero hay situaciones que tienes que frenarlas. Le da un condimento malo porque arbitra mal. Eso calienta los ánimos. Holan y el otro se agarraron, entonces partido malo afuera, adentro y se picó la cancha", complementó.

Pero los dardos de Marcelo Zunino no se detuvieron ahí. "Gamboa es un desastre. Un desastre. No le tiré el reloj porque es muy caro", ironizó. "Con los hinchas de la Católica no, mi tema es solo con Gamboa. Los hinchas estaban pegados en la baranda. La pelea no solo es dentro de la cancha".

Audax Italiano y Universidad Católica quedan a la espera de lo que pase en el tribunal con el informe del juez. De seguro esto no será lo último tras el polémico partido en La Florida, que una vez más hace noticia por culpa de los árbitros.