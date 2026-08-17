El defensor central usó sus historia de Instagram para confirmar su adiós del romántico viajero.

Franco Calderón dejó de ser jugador de Universidad de Chile. El defensor de 28 años se marchó a préstamo a Independiente de Avellaneda tras perder mucho espacio en el cuadro azul, sobre todo desde el arribo de Fernando Gago como entrenador.

Y es que el DT argentino nunca confió del todo en el formado en Unión de Santa Fe, razón por la cual comenzó a sacarlo del equipo titular y luego derechamente de las convocatorias.

Así es como Calderón optó por armar maletas y partir al Rojo de Avellaneda, cuadro en el que estará a préstamo hasta diciembre del 2027 luego de un cargo de USD 120.000 y con una opción de compra por el 80% del pase de USD 1.200.000.

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El frío adiós de Calderón en Universidad de Chile

Luego oficializarse esta noticia el propio defensor marcó su adiós con un frio mensaje en redes sociales. Ahí, publicó una noticia que destacaba la travesía que vivió hace un par de años para llegar la U.

“Agradecido por estos dos años con esta hermosa camiseta”, fue lo que señaló en nuevo palabras el zaguero en sus historias de Instagram.

El mensaje con que Franco Calderón se despidió de Universidad de Chile. | Foto: Captura.

En total Calderón jugó un total de 100 partidos con la camiseta de Universidad de Chile desde su arribo al club a inicios del 2024. Con los azules en estos dos años y medio ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

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En síntesis