A pesar de que el discurso institucional de la U de Chile ante la Supercopa fue de abogar por la suspensión, de todas formas tendrán que disputar el partido, que en algún momento desde la cúpula de Azul Azul amenazaron jugar con juveniles. Pues bien, no dispondrán una oncena ultra alternativa.

Pero sí una con varias sorpresas. Según informó Emisora Bullanguera, el entrenador Gustavo Álvarez probará modificaciones en el equipo. De hecho, destaca el retorno de Marcelo Díaz, quien recuperará su lugar en el centro del campo.

La entrada del Carepato, capitán y referente del equipo, no será la única novedad. También habrá una en la zona ofensiva, quizá la gran carencia que ha mostrado el Romántico Viajero. Incluso según las propias declaraciones de Álvarez, quien esta vez le puso sus fichas a Nicolás Guerra.

Nicolás Guerra será titular en los azules. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Una decisión que está condicionada por la operación de Lucas di Yorio, quien pasó por el quirófano para corregir una lesión meniscal y aprovechar el receso para recuperarse. Pero ni así, el DT argentino le da una oportunidad de titular a Leandro Fernández.

Castellón vuelve al arco en la U de Chile para la Supercopa ante Colo Colo

En el anterior Superclásico que disputó la U de Chile fue Cristopher Toselli el arquero, pero no será así en el duelo por la Supercopa. El titular Gabriel Castellón recuperará su lugar tras dejar atrás una lesión muscular que provocó su salida en el inconcluso partido ante Independiente de Avellaneda en Buenos Aires.

Hay más puntos destacables en la oncena de Álvarez, que otra vez se la jugará por una defensa de tres hombres que incluye a Fabián Hormazábal en ella. El seleccionado chileno está acostumbrado a cubrir la banda completa, sobre todo en rol ofensivo, pero esta función no es nueva para él. Y habrá dupla creativa entre Lucas Assadi y Javier Altamirano. Otra apuesta osada del DT.

Gustavo Álvarez ha sacado conclusiones del Superclásico que la U perdió en el Monumental. (Andres Pina/Photosport).

Así las cosas, la alineación de Universidad de Chile para enfrentar al Cacique será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Javier Altamirano y Lucas Assadi en labores creativas; Nicolás Guerra como eje de ataque. El tiempo dirá cómo termina esta decisión técnica de Álvarez.

