Alexander Aravena tuvo su debut en la selección chilena. Su calificación lo hizo aprobar en el estreno, que se dio desde el sexto minuto del segundo tiempo, cuando sustituyó a Ben Brereton. El goleador del Blackburn Rovers sintió un apretón en el isquiotibial y prefirió salir por precaución, algo que fue aplaudido por su técnico.

Y eso le dio una gran chance al Monito, quien la aprovechó al máximo y fue bien valorado por Gary Medel e incluso por el goleador histórico de la Roja, Alexis Sánchez, con quien se juntó como si llevaran varios partidos compartiendo equipo.

En la UC, todo eso fue muy bien valorado por el plantel. Quien lo hizo saber fue Guillermo Burdisso, defensor central que fue uno de los refuerzos que Ariel Holan exigió para esta temporada. "Estamos muy contentos por el nivel de Alexander. Es un chico muy humilde, trabajador. Desde que lo conocí ha demostrado eso y se merece todo lo que está sucediendo, pero todavía tiene muchísimo para dar", aseguró el ex defensor del Deportivo Cali.

"Su nivel no tiene techo, yo lo dejaría tranquilo, que siga siendo ese chico revulsivo e inocente. Que siga siendo él, de seguro será un gran jugador. Nos dará mucho a nosotros y seguramente a Chile", apuntó también el ex marcador central de Independiente de Avellaneda y Boca Juniors. "No es un dato menor debutar en la selección mayor. Es algo muy lindo y lo va a guardar toda su vida, pero no se tiene que quedar con eso. Debe seguir trabajando porque tiene mucho para dar", añadió Burdisso.

Burdisso asume la responsabilidad: "Los grandes debemos acompañar a Aravena"

Guillermo Burdisso tuvo experiencia en la Roma de Italia. También en Rosario Central de Argentina. Y en México. Vio un sinfín de prometedores futbolistas en sus años de carrera, aunque tiene claro que no es nada sencillo ofrecer recomendaciones respecto de cómo resolver algunas situaciones que se dan en la carrera.

"Es difícil. En el fútbol de hoy que es tan dinámico, juegas un buen partido, más en una selección te levanta tanto. Y te baja si no juegas. Hay que encontrar un equilibrio. Le podría decir eso, que mantenga lo que viene haciendo día a día y cada partido. Los más grandes tenemos que hacer ese trabajo de acompañarlo y que siga siendo él", expresó el hermano de Nicolás, quien sabe que debe cumplir un rol importante como uno de los veteranos que tiene el plantel de la UC.

Guille agregó que "esperemos que nos siga dando muchos buenos resultados a nosotros. Van a llegar ofertas, muchos títulos comparándolo con grandes jugadores, pero él tiene que tener en la cabeza que esto recién empieza y tendrá que luchar mucho para que eso suceda". El defensor apunta a ser titular en el amistoso que U. Católica jugará ante Deportes Temuco, en el que no podrá contar con el lesionado golero Matías Dituro.