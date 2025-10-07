La selección chilena Sub 20 sale en búsqueda de revancha esta noche luego de un irregular andar en el Mundial. El equipo de Nicolás Córdova clasificó casi por suerte a los octavos de final tras la derrota ante Egipto y ahora se verá las caras con México en Valparaíso.

Lamentablemente la campaña de la Roja está lejos de ser la ideal. Tras el debut triunfal sobre la hora ante Nueva Zelanda llegaron duras caídas con Japón y Egipto, permitiendo que la clasificación se produzca solo por las tarjetas amarillas de los africanos.

Los factores para entender estos discretos números pueden ser muchos, pero hay uno en particular que está llamando la atención en las últimas horas: la presión de jugar a estadio lleno.

La presión que no aguantan los jugadores chilenos

Según información entregada en ADN Radio, hay un par de jugadores en la Roja Sub 20 que estando en la cancha a ratos han pedido medicamentos a los doctores del cuerpo técnico. ¿El motivo? Pues por la presión de estar jugando a estadio lleno.

Varios de los jugadores de esta selección chilena Sub 20 nunca han jugado ante 40 o 45 mil personas. | Foto: Photosport.

“Les viene dolor de estómago. Hemos consultado algunas pastillas que han recibido algunos futbolistas durante los partidos y es justamente porque comienzan los dolores estando ya en la cancha ante 40 mil personas”, detalló la periodista Rocío Ayala.

Cabe destacar que en la lista de citados por Nicolás Córdova son muy pocos los que han jugado en este tipo de escenarios de 40 o 45 mil personas. Sin ir más lejos, la gran mayoría de amistosos que jugó esta Sub 20 se dio en complejos deportivos a puertas cerradas.

¿A qué juega la selección chilena Sub 20 ante México?

La Roja se verá las caras ante el seleccionado azteca hoy martes 7 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.