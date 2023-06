Cristóbal Campos cuenta las horas antes de un desafío inédito para él. Este domingo 11 de junio, el portero de Universidad de Chile tendrá su debut en la Roja, que recibirá a Cuba en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. El meta de 23 años será el primer escogido por Eduardo Berizzo para la triple fecha FIFA de junio.

Y Campitos tendrá apoyo cercano en el reducto penquista: parte de su familia viajó hasta la región del Bío Bío para presenciar el encuentro. Así lo dejó saber la hermana del guardameta, Julissa Campos, quien compartió una imagen a través de sus historias de Instagram.

“Con más fe que Toreto” (sic), dice el texto, en alusión a Dominic Toretto, personaje de Rápido y Furioso que protagonizó el actor Vin Diesel. En la imagen, la camiseta “12” que el golero nacido en Lonquén lucirá frente a los cubanos.

Pero además de eso, mostró que ya tiene la entrada para ingresar al estadio. Laly, como es apodada Julissa, también publicó un pantallazo con varias noticias que anticipan la titularidad de su hermano Cristóbal.

Cristóbal Campos, el primer elegido de Berizzo en una fecha FIFA triple sin Bravo

Cristóbal Campos fue el escogido por Eduardo Berizzo para custodiar la portería de la Roja frente a Cuba. En esta fecha FIFA triple, el equipo adiestrado por el Toto también enfrentará a República Dominicana y a Bolivia.

Por cierto, el ex seleccionador de Paraguay no pudo tener en la convocatoria a Claudio Bravo, quien le solicitó abiertamente al cuerpo técnico que no contara con él para estos desafíos amistosos. La prioridad del legendario golero bicampeón de América fue su período de vacaciones.

En la citación también aparece Gabriel Arias, titular indiscutido en Racing Club de Argentina. Y el tercero de los arqueros citados por Berizzo es Brayan Cortés, quien tuvo una gran actuación en La Bombonera, aunque Colo Colo cayó frente a Boca Juniors. Hugo Araya, el inamovible en Cobreloa, también trabaja con los goleros en Juan Pinto Durán.