Brayan Cortés volvió a defender como titular el arco de Colo Colo luego de varias semanas, tras perder el puesto ante Fernando De Paul debido a una indisciplina. Un regreso muy aplaudido, debido a que tuvo atajas muy importantes ante Boca Juniors en la Bombonera.

Por lo mismo es que de inmediato se instaló el debate de quién debe ser titular en el pórtico de los albos, pues el castigo a Cortés ya fue levantado y De Paul salió del arco por una expulsión donde salvó a Colo Colo de una derrota.

Para Marcelo Barticciotto, ídolo del Cacique, el iquiqueño debe volver a ser de la partida. “Recuperó el puesto. Ya jugó. El tema de la sanción quedó atrás. Si no no debió haber jugado”, comentó en ESPN de forma tajante, alabando su buena actuación.

En charla con Redgol, Hugo González indicó que “todos saben que Brayan tiene una gran importancia en el equipo, tiene una madurez importante y es un jugador que gana partidos. Es un jugador que tiene una bonita proyección a nivel internacional”.

Óscar Wirth, ex meta de Colo Colo, analizó que “debe ir encaminado a ser el arquero que todos esperan, pero no sé lo que pasa en su cabeza. Uno lo ve jugar, pero no sabes cómo responderá la mente porque a veces salen con cada tontera”.

Finalmente, Gualberto Jara, DT que lo tuvo en el Cacique, manifestó que “tuvo paradas importantes” por lo que augura que será nuevamente el titular en un equipo que este mes se jugará la clasificación a la segunda ronda de Copa Libertadores.

Eso sí, antes los albos chocarán ante La Calera por Copa Chile, un partido donde será importante ver la decisión de Gustavo Quinteros sobre el arco colocolino.