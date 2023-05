¿Volverá la selección chilena al Estadio Nacional? La ANFP tiene todas las intenciones de que así sea y que la Roja pueda comenzar las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, tras quedar fuera en Rusia 2018 y Qatar 2022, en su casa de toda la vida. Un sueño del que también se hacen parte los históricos exjugadores criollos.

Jorge Aravena, Miguel Ángel Gamboa, Rodrigo Pérez y Osvaldo Hurtado hablaron con RedGol tras revelarse la información que apunta un posible retorno del Equipo de Todos al recinto ñuñoíno, y dejan en claro que prefieren que Chile dispute sus encuentros en esa cancha antes que en el Estadio Monumental.

Pérez dispara de entrada que "siento, por lo que se vive, que el Nacional es como hacer de local en nuestro estadio. Si bien es cierto a la gente tampoco le incomoda jugar en el Monumental, siento que por historia ha sido el estadio que cobija a nuestra selección, nuestra casa".

Tras eso es consultado sobre si en su época de seleccionado, entre 1995 y 2005, le acomodaba más el coloso de Ñuñoa. "Jugar en el Monumental significa más presión porque la gente está más cerca de la cancha y en el Nacional está un poco más lejos, pero más allá de eso en lo personal me sentía más cómodo jugando en el Nacional".

Así, después apunta que todo es un tema "de historia, la cancha es amplia, yo creo que se ve rara la selección jugando en otro estadio que no sea el Nacional. Es una cosa de nostalgia pero de historia sin duda, siempre la selección ha jugado en el Nacional".

Aravena, por su parte, agrega que "el Estadio Nacional es el eterno estadio donde ha jugado nuestra selección pero ojo, el Estadio Monumental también reúne las condiciones para recibir partidos de alta convocatoria".

"En la época que yo jugaba el Monumental no existía, o sea, sí existía pero no estaba habilitado, y el único que tenía la capacidad suficiente para recibir mucha gente era el Nacional. Sería muy bueno que jueguen en el Estadio Nacional", agrega.

Entonces, Mortero, ¿el Monumental queda desechado? "No, además de que el Monumental generalmente tiene una cancha en muy buen estado también. Hoy por hoy las canchas en general son de primerísimo nivel, en la época que me tocó a mí jugar en el invierno a veces tocaban reuniones triples en el Nacional o en el Santa Laura, al que le tocaba el último turno la cancha estaba toda estropeada y bueno, era cuando en Chile llovía también".

Gamboa también opina, y destaca de entrada que "la verdad es que todo depende de como esté la cancha, pero yo prefiero el Estadio Nacional. Creo que es mucho más accesible para toda la gente. Es más conveniente para la selección chilena, ya sea para sus jugadores y también para el público".

El Loco resalta que para cerrar que todo es un tema de historia. "Como es el estadio de River Plate para la selección de Argentina, el Centenario de Montevideo para Uruguay, todas las selecciones tienen un estadio preferido. No es por denostar al Monumental, nada que ver eso, es por la parte histórica. Muchos estadios del mundo se juegan por la parte histórica, y también es por la capacidad, la capacidad de público del Nacional siempre fue mucho mayor a la del Monumental, ahora ya no con la remodelación que le hicieron en vez de agrandarlo lo achicaron", lanzó.

Hurtado cierra las opiniones históricas. "Yo he ido a partidos de la selección en el Monumental, no tengo privilegios y me ubico al costado derecho, y no veo ni un centro atrás, ni tiros de esquina ni ninguna falta, ninguna visión, en muy mal estado y sucios los vidrios, entonces yo creo que el Nacional tiene lejos mejor visual, y allá también voy a galería", detalla.

Arica también se refiere al estado del terreno de juego. "Como cancha me imagino que el Nacional debe estar diez puntos, si no ha jugado nadie. Uno espera, pero sería lo último que esté mala la cancha", añade.

"Es que es como una olla a presión, se escucha bien, me llamó mucho la atención para Chile contra Uruguay, que estaba muy cerca de la gente de ellos, pero cuando cantaron la canción nacional ellos no lo podían creer, para el uruguayo que pase una cuestión así es súper llamativo. Para mí, el Nacional por lejos", concluyó.