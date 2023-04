Osvaldo Hurtado, histórico exjugador de Universidad Católica, conversó con RedGol sobre la pelea entre Ariel Holan y José María Bulbjubasich. "Para llegar a un conflicto así tienen que haber roces anteriores. Esto no lo había visto en la UC, y es súper complejo", dispara el emblemático "Arica".

Universidad Católica atraviesa una de las crisis más grandes del último tiempo. En cuanto en lo futbolístico el panorama es bastante irregular, pero fuera de la cancha los conflictos han dado bastante de que hablar. Así, Ariel Holan y José María Buljubasich están peleados según detalla El Mercurio, algo que sufre el histórico Osvaldo Hurtado.

El matutino apunta que en los Cruzados hay gran distancia entre el director técnico y el gerente deportivo, por lo que el histórico exjugador de la franja sacó la voz. En diálogo con RedGol, el icónico "Arica" sufre esta amarga situación y apunta que lo más seguro es que sea la guinda de la torta a una serie de conflictos anteriores, algo que no había visto en el club.

"Para llegar a un conflicto así tienen que haber cruces anteriores"

Osvaldo "Arica" Hurtado contestó el llamado de la Redgoleta y de entrada destaca que "no sé si de buenas a primeras se pueda ir Holan. Para llegar a un conflicto técnico-gerente deportivo tienen que haber cruces anteriores".

"A lo mejor las peticiones del técnico no han sido satisfechas todas y se ha llegado a eso, entonces como club tienes que ver las dos posturas", complementa el delantero que jugó tres Copa América, en 1983, 1987 y 1989, con la selección chilena.

Tras eso, destaca que "este episodio yo no lo había visto en Católica, y es súper complejo. Por el tiempo que lleva el Tati, que partió super mal con sus gestiones y después se logró una linda receta de triunfos y buenas contrataciones".

"Ahora, Católica nuevamente viene en baja entonces, ¿cuál es el cambio? O es el técnico o es darle un nuevo rumbo a la gerencia técnica. Lo que pasa en la cancha, generalmente, es por lo que está pasando en la semana, en el día a día. Como técnico uno llega complicado o preocupado de otros menesteres y no precisamente del rival, o de tus jugadores o del partido en sí", añade Hurtado.

Al ser consultado sobre si el clásico universitario será vital para ver qué sucede, Arica no duda. "No, porque en la Católica, primero, es raro que se haya filtrado porque son bien herméticos. Cuando vuelve Holan, yo dije 'ya, este retoma todo denuevo', ya es un hombre probado y conocedor del tema, y claro, están estas situaciones de mucha cosa para afuera que no es comprobable".

"El tema de la cama que dice Juvenal Olmos, salen todos a destiempo y no hay una voz oficial de parte del club de decir 'oye, ojo, aquí no sucede nada de eso', Dituro salió cuatro días después a despertar un poco a Juvenal, entonces el gallinero estaba revuelto", agrega.

Así, concluye apuntando que "el domingo o respiras o te tiras más tierra encima. Como jugador digo que estamos todo bien y tengo que hacer lo mejor posible para poder ganar y seguir diciendo que estamos todos en una línea, ahora que tan cierta es la filtración no sé".