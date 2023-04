Osvaldo "Arica" Hurtado analizó lo que está pasando con la continuidad del Toro, quien termina su contrato a finales del 2023. Aún a la caza del récord, uno de los hombres que lo adelanta en goles en los Cruzados detalló las razones por las que aún no hay acuerdo.

Goleador de la UC explica por qué no renuevan a Zampedri: "Están viendo la mejor opción"

Fernando Zampedri vive un año más que especial con la camiseta de Universidad Católica. El delantero termina su contrato a finales del 2023, por lo que esta puede ser su última temporada con los Cruzados, donde busca hacer historia.

El Toro está peleando por transformarse en el goleador histórico del elenco de la franja antes de que su aventura finalice. Si bien los hinchas piden su renovación, en el club se lo toman con calma en medio de una reestructuración total, a la que Osvaldo Hurtado pone como la gran razón de la demora.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el recordado Arica analizó los motivos por los que Universidad Católica todavía no le ofrece una renovación de contrato a Fernando Zampedri. "Hay un tema con el nuevo estadio, la Católica siempre ha sido equilibrada en ese sentido", dijo de entrada.

Para el quinto goleador histórico de la UC (104 goles), los Cruzados están barajando sus opciones antes de ofertar por el goleador de 35 años. "Siempre como que apuesta con la seguridad que van a encontrar otro, pero también pesa eso".

De hecho, para Arica Hurtado el club debería buscar la fórmula para ir viendo su continuidad temporada tras temporada. "Dos años más de contrato con un salario que debe ser bastante potente, pero yo por lo menos le renuevo año a año".

Aunque el ex delantero recalca que la UC "siempre lo han hecho así, se toman su tiempo y estudian bien. No es algo que me sorprenda, la Católica es muy equilibrada en temas económicos y están viendo la mejor opción para ellos".

Finalmente Arica Hurtado dejó en claro que la salida obligada de San Carlos de Apoquindo y el fracaso en Copa Sudamericana dejaron al club complicado en materia económica. "Un año jugando fuera de casa, de compromisos importantes de dinero, entonces se están tomando su tiempo".

Fernando Zampedri evita pensar en su renovación y por ahora se enfoca en seguir aumentando sus números con la camiseta de Universidad Católica. Con 90 goles está a 28 del récord de Rodrigo Barrera, por lo que necesitará un año dorado para lograr su objetivo. Si no, todo dependerá de su renovación.