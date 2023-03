Las diferencias que ha planteado Ariel Holan desde lo táctico tienen revolucionada a Universidad Católica. El gerente deportivo, José María Buljubasich, siempre les exigió a sus entrenadores un sistema de juego 4-3-3, pero el técnico argentino llegó con otra idea y comenzó a experimentar con el 5-3-2 y el 3-5-2.

Esto ha originado un desacomodo en el plantel y un desbalance en las líneas, que comienza a advertir problemas con la partida de varios jugadores y la prematura eliminación de la Copa Sudamericana. La preocupación cunde en los cruzados históricos y así lo analizan Jorge Aravena y Fabián Estay al ser consultados por Redgol.

El Mortero es drástico en el diagnóstico y cree que entre Holan y el Tati, "el quiebre es inminente". Pero cree que "los sistemas de juego los debe poner el entrenador. El director deportivo puede hablar con él e intercambiar ideas, pero a final de cuentas el que determina cómo va a jugar el equipo tácticamente es el entrenador".

En ese sentido, el ex campeón y goleador franjeado explica que "si la UC tiene una idea y un estilo por tradición e historia, y trae un entrenador que juega diferente, no es responsabilidad suya. Uno quiere jugar en el estilo que le acomode y satisfaga. Si a Holan lo trajeron a una institución con una idea futbolística diametralmente distinta, no es culpa suya", sentencia.

"No se puede renunciar a una idea"



Fabián Estay cree que José María Buljubasich ha acertado al tener "un acercamiento con los ex jugadores, llevando a Ignacio Prieto, que antes estaba muy distanciado". Y recuerda que "la idea futbolística de la Católica siempre fue jugar buen fútbol, a ras de piso. A veces un pelotazo es necesario, pero toda la vida la esencia fue jugar bonito".

Sin embargo, también advierte que "el tetracampeonato con cuatro técnicos diferentes también mostró matices diferentes. A veces a los directivos les interesan más los resultados que la forma", sentencia el Fabi, que vio in situ a Holan al mando del León de Guanajuato, desde mayo de 2021 a abril de 2022.

"Si hay un choque es porque cada uno tiene una idea diferente. Pero la ropa sucia se lava en casa y tendrán que hablarlo. Cuando Holan vino a México, trató de plasmar una idea, con los drones, etcétera. Le fue bien en el primer torneo, en el que perdió la final, pero en el segundo, cuando quiso plasmar su idea y su filosofía de juego, le fue mal y se fue antes de lo que esperaba", recuerda.

Finalmente, Estay subraya que "en la UC existe un ADN y el técnico que viene debe adaptarse, con matices, a lo que pretende. No que cada uno venga y presente un proyecto o una idea futbolística. Todos los sistemas pasan por los futbolistas, pero si tú lo trabajas desde la Sub 15 hasta el debut, tiene que haber una idea, y no se puede renunciar", concluye.