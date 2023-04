Un ex compañero de Alexis Sánchez en Cobreloa entrega detalles de lo que comentaba en su momento el seleccionado nacional, donde siempre dijo que le gustaba Universidad de Chile.

Siempre es un misterio el futuro de Alexis Sánchez, más cuando está en pleno proceso de comenzar una renovación con el Olympique de Marsella, club donde se siente bastante cómodo en la actualidad.

Pero un tema que está latente entre todos los que gustan el fútbol, es saber dónde va terminar su carrera el tocopillano, donde él mismo aseguró que no le cierra la puerta a ningún club del fútbol chileno.

Ahora fue Rodrigo Pérez, ex compañero en Cobreloa y la selección chilena, que en conversación con Bolavip, entregó algunos detalles de lo que siempre ha pensado Alexis para los últimos días de su carrera profesional, en Universidad de Chile.

"Siento que le gustaría retirarse en Chile, ahora no sé en qué equipo, él siempre ha dicho que le gusta la U, que se quiere retirar en la U, pero más allá de eso no sé su decisión a medida que va pasando el tiempo, pero está más vigente que nunca", comentó su ex compañero.

En ese sentido, asegura que igual puede que con la madurez piense distinto: "Capaz que se retire en el barrio, jugando en Tocopilla, con cancha de tierra y fue en ese lugar donde lo formaron, muchas veces nos cegamos con las metodologías y mira Alexis".

Eso sí, el ex Alianza Lima nunca deja de elogiar a Sánchez, aseguran que ha realizado una carrera impecable.

"Yo creo que él es un tipo súper noble, un superclase desde que lo conocí, era un crack en todo tipo de cosas, como jugador, como persona, como entrenaba y no es casualidad todo lo que ha ganado en el fútbol y lo que ha logrado", detalló.

Por lo mismo, recuerda que también hacía pasar rabias hasta el mismo Nelson Acosta, cuando estuvieron en Calama.

"Alexis tenía la filosofía del barrio, él disparaba al arco y luego iba a buscarla. El Profe Acosta siempre se enojaba porque se quedaba dos horas jugando después del término del entrenamiento, el pendejo lindo", finalizó.