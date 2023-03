La tecnología avanza a pasos agigantados y fiel reflejo de eso es la Inteligencia Artificial. Este robot virtual combina distintos algoritmos que busca complementar la inteligencia humana, por lo que la usamos para lo importante como es la pelotita.

Uno de los mecanismos que usa esta IA es ChatGPT, máquina que responde con un sin fin de información alojada en la web. Y bajo este mecanismo, le hicimos la siguiente pregunta: ¿Clasificará la selección chilena al Mundial de futbol de 2026?

Hay que destacar que la Ingeligencia Artificial no ve el futuro ni mucho menos y no entrega una respuesta exacta sobre algo que pasará. Este mecanismo utiliza algoritmos para dar resoluciones lo más cercanas a la realidad administrando diferentes datos.

¿Qué dijo la IA sobre Chile en el próximo Mundial?

ChatGPT parte de inmediato quitándole el poto a la jeringa, explicando que "como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de predecir el futuro con certeza absoluta, por lo que no puedo asegurar si la selección chilena clasificará al Mundial de Fútbol de 2026".

Para luego responder que "sin embargo, es importante tener en cuenta que la clasificación de un equipo al mundial depende de muchos factores, como la calidad del equipo, el desempeño de los jugadores y el nivel de la competencia en la región. Además, el proceso de clasificación aún no ha comenzado y habrá muchas variables que influirán en el resultado final".

"Chile tiene buenas posibilidades"

Yendo finalmente al punto de la pregunta, la IA sí entrega un esperanzador mensaje final sobre si la Roja podrá o no clasificar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México:

"Lo que sí puedo decir es que la selección chilena ha tenido un buen desempeño en mundiales anteriores y cuenta con un equipo de jugadores talentosos y experimentados. Por lo tanto, tiene buenas posibilidades de clasificar al Mundial de Fútbol de 2026 si mantiene un buen nivel de juego y consigue buenos resultados en los partidos clasificatorios".

Decepcionante o no la respuesta por su generalidad, la Inteligencia Artificial a pesar de no jugársela no es tonta al referirse a que hay muchas variables para ver si la selección chilena tendrá unas buenas Eliminatorias o no, proceso que inicia en septiembre del 2023 con el partido contra Uruguay.

Un buen argumento que apoya a la IA es el formato de este proceso clasificatorio, ya que todo indica que serán seis cupos y medio para la Copa del Mundo 2026; por lo que sería un total fracaso si la selección no logra meterse en esa zona.