El Clásico Universitario pretendía ser una fiesta, pero otra vez los delincuentes la arruinaron. El Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción recibió a Universidad de Chile y Universidad Católica para jugar la fecha 12 del Campeonato Nacional 2023, y los tontitos de siempre lo impidieron con bengalas y bombas de ruido. Y eso enfurece a Jorge Aravena.

Tras la suspensión del encuentro, el histórico "Mortero" conversó con RedGol para dejar en claro su frustración por la nueva irrupción de los mal llamados hinchas en el balompié criollo, y aprovecha la instancia para emplazar al presidente Gabriel Boric a que tome las medidas necesarias para poder acabar de una vez por todas con este problema.

"Boric debe dar las órdenes para que esta cuestión se solucione definitivamente"

"No vamos a dejar que un grupo pequeño de delincuentes se tome los estadios a costa de la gran mayoría que acude a ver un espectáculo en paz y alegría. Vamos a identificar y hacer caer todo el peso de la ley a los que provocaron esto y espero no vuelvan a entrar a una cancha", disparó Boric en Twitter, pero Aravena igual lo emplaza.

De entrada, Jorge Aravena lanza que "nosotros en nuestro país debemos regirnos por las reglas de buena convivencia, y aquel que no respete las reglas tiene que ir a la cárcel, así de simple. No es posible que delincuentes estén actuando de la manera en que están actuando y no pasa absolutamente nada, pero todo esto debe venir de parte de las autoridades superiores de nuestro país".

"La ANFP claro que tiene alguna responsabilidad, pero quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden y la tranquilidad dentro de nuestro país es en este momento el presidente, él debe dar las órdenes para que esta cuestión se solucione definitivamente", complementa.

Tras eso, Aravena deja en claro que esta situación "sí tiene nombre, delincuencia se llama". "Ni yo ni la gente podemos hacer nada, son las autoridades las que deben tomar decisiones drásticas, severas y poner tolerancia cero. Esto no puede seguir sucediendo", añade.

"Tocamos fondo hace bastante rato. Lo que pasa es que estábamos medio flotando, pero con todo este tipo de actitudes, con lo que pasó durante la semana en el estadio Monumental, con lo que pasó en el partido de Colo Colo con la U también en el Monumental, es absolutamente impresentable todo lo que está sucediendo", finalizó.