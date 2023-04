Universidad Católica llega complicada al clásico universitario: sumado a la baja confirmada del desgarrado Gary Kagelmacher, los cruzados perdieron a Mauricio Isla por su expulsión y también a Ariel Holan, quien no podrá dirigir el partido por un castigo del Tribunal de Disciplina.

Atrasos en dos partidos del Campeonato Nacional determinaron una fecha de sanción para el DT de la UC, la que cumplirá ante Universidad de Chile. Algo que analizaron Juan Carlos Letelier y los excruzados Jorge Aravena y René Valenzuela en conversación con RedGol.

"En todos los partidos es importante que el director de la orquesta esté en el podio dirigiendo todo y solucionando cualquier dificultad junto a la cancha. Pero bueno, son situaciones que a uno le toca vivir. A todos nos pasa que de repente uno se alarga en la última charla", dice el Mortero.

"Siempre va a ser importante que el técnico te esté dirigiendo desde la banca. Cuando el DT está en un sector que no ves y no puedes hacer lo que él quiere, es muy diferente ver la perspectiva de un partido. Pero la experiencia de los jugadores ayuda para tener tranquilidad", agrega por su lado Letelier.

"Quizás para ellos es algo bueno porque no tendrán la presión de los últimos partidos, quizás la presión que tiene el técnico los lleva a cometer los errores que han cometido. Puede ser bueno y malo, dependiendo cómo reaccionen los jugadores. Quizás jueguen más liberados y hagan un mejor partido", reflexiona.

En tanto, Valenzuela hace una pregunta. "La suspicacia que entra ahora es: ¿Lo habrá provocado para no estar en la banca en un momento tan importante?. Si yo voy a enfrentar una derrota en un clásico, no sé... ¿No se lo habrá provocado él?", cuestiona.

"El equipo no está tan abajo en la tabla de posiciones, pero es exigencia para un club como la UC estar primero o segundo. Es muy importante el partido para él como técnico, mantener al equipo en las primeras posiciones", reflexiona.

De igual forma, luego asegura que el clásico no es determinante al momento de definir el futuro del DT, si es que la UC no logra un resultado positivo. "Es importante, pero no creo que sea un partido para sacar un técnico. No va a ser determinante en ese sentido", cierra.