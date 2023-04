Franco Di Santo manifestó no estar preocupado por las bajas de Universidad Católica para el clásico universitario ni tampoco no contar con hinchas cruzados ante Universidad de Chile.

Universidad Católica intenta olvidarse de la dura derrota ante O'Higgins para enfocarse en su próximo desafío: el clásico universitario. Este domingo, los cruzados visitarán a Universidad de Chile en el Ester Roa, duelo para el que tienen dudas y bajas confirmadas, y para el cual no contarán con su hinchada.

A días del partido, Franco Di Santo habló en conferencia de prensa y abordó la importancia del duelo más tradicional del fútbol chileno. El delantero, que espera estar recuperado físicamente para el domingo, no se preocupa por los lesionados ni los dos partidos seguidos en que la UC no puede anotar.

"Está claro que no hemos hecho los goles que veníamos haciendo y eso nos molesta, porque los partidos los salimos a buscar; tenemos chances y no entran. El lado positivo es que la pelota no quiere entrar, porque oportunidades tenemos. Sería más preocupante si no generaramos", comentó.

"Es un partido muy importante y los que están disposición están a altura. El partido pasado tambien tuvimos muchas bajas y, más allá de perder, lo fuimos a buscar, cada uno en su posicion hizo lo que tenia que hacer. Las bajas no nos preocupan, hay plena confianza en cada uno de los que compone el plantel", agregó.

"Me motiva cuando tenemos gente en contra porque uno se muestra más. Vamos de visita con sólo hinchas de ellos y será difícil. Es un clásico y más allá de cualquier cosa siempre es lindo ganarlo. Necesitamos esos puntos, todo lo que rodea al clásico es una motivación para que esos tres puntos sean nuestros", sumó.

Sobre el rival, afirmó que "la U viene en alza, lo viene demostrando. En la tabla nos pasó a nosotros, que veníamos arriba, así que es un buen momento. Pero no dejamos de ser Católica, tenemos nuestros jugadores y nuestras armas, lo iremos a buscar como lo hemos hecho en cada partido".

"En lo personal, ojalá seguir con la racha que tengo contra la U y poder marcarle", sumó, y en cuanto a lo físico, agregó que "el gemelo lo tengo cargado por momentos, estoy trabajando con los kinesiólogos para poder estar. Haré lo posible para estar en este partido".

Por último, sobre el momento de la UC, afirmó que "si ganamos somos punteros de vuelta. La preocupación es ganar, queremos estar arriba y no soltar nunca el primer puesto. Si ganamos y se dan algunos resultados podemos nuevamente ser punteros y, por qué no, ser los más goleadores del torneo".