Colo Colo cayó por 1-0 en su visita a Boca Juniors en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y ahora la última jornada será sencillamente de vida o muerte para ver si avanzan o no a octavos de final. Por eso, tres históricos de la familia colocolina se lamentan tras quedarse con las ganas de celebrar.

Jaime Vera, Ricardo Dabrowski y Gualberto Jara conversaron con RedGol tras la amarga derrota del Cacique en La Bombonera, y aunque destacan la actitud del equipo de Gustavo Quinteros sufren porque “sigue sin ser contundente”.

“Si Colo Colo jugara todos los partidos así…”

El Pillo Vera toma la palabra primero, y destaca que el Eterno Campeón “ha jugado muy bien, me ha gustado. Lástima que tiene poco finiquito, porque podría haber hecho algo más“.

“Lo bueno es que ahora se define con Pereira acá, que depende exclusivamente de lo que hagan. Si Colo Colo jugara así todos los partidos yo creo que sería un serio candidato al título acá en Chile“, complementa Vera.

Junto con eso, aborda las pocas asistencias que recibe Damián Pizarro. “Sí, y así y todo se creó dos o tres ocasiones claras que podrían haber sido gol”, destaca para después recomendarle unas clases “de Carlos Caszely, de Esteban Paredes, de Rubén Martínez, de Iván Zamorano, de Marcelo Salas y de todos juntos”.

Entonces, Pillo, ¿si Colo Colo juega así ante Pereira clasifica? “Sí, yo creo que sí. Tienen que mejorar el finiquito nomás, que es donde están fallando“. ¿Y el regreso de Brayan Cortés? “Bien, ha seguido demostrando que es uno de los buenos porteros chilenos”, añade.

“Ahora es matar o morir con los colombianos”

Por otra parte, el Polaco Dabrowski toma la palabra después y resalta que “yo creo que hay una parte de Colo Colo al pararse en el campo de Boca presionando, y eso está perfecto. Lo que pasa es que sigue sin ser contundente, no generó mucho pero por lo menos se plantó y no se metió atrás“.

Sobre el portero albo, apunta que “Cortés la verdad es que tuvo dos tapadas sensacionales, lo mejor que él tiene es achicar y esas eran situaciones complicadas. Pero reitero, lamentablemente no alcanza con eso”.

Se define todo en el Monumental, Polaco. “Yo creo que es un resultado que le conviene tanto a Boca como Colo Colo, pero principalmente a Colo Colo por el hecho de que tiene que definir, matar o morir con los colombianos, pero por lo menos es una chance más, esa es la realidad”.

Jara: “Sin ser un buen partido, fue muy tenso y muy físico”

Para cerrar, Gualberto Jara comenta que Colo Colo “hizo un mejor partido hoy, en el primer tiempo salieron a presionar un poco más arriba cortando la iniciativa de Boca. Sin ser un buen partido de fútbol, fue muy tenso, muy físico y tuvo sus ocasiones Colo Colo como esta última de Thompson que falló dentro del área prácticamente. Boca también, pero yo creo que hizo un mejor partido y se puede esperar que jugando de local pueda conseguir ese resultado que necesita, que es ganar, no queda otra”.

Sobre si Cortés fue o no figura, no duda. “Sí, indudablemente. Tuvo unas paradas demasiado importantes. También me gustó el central Saldivia, que sigue ganando regularidad, confianza, es un chico muy seguro y con personalidad, bien, se está afirmando bastante bien en la defensa”.

