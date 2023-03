Ricardo Dabrowski afirmó que el encuentro entre albos y xeneizes está lejos de ser considerado un clásico. “Clásicos son a nivel local y no son a nivel internacional”, declaró.

Colo Colo se volverá a ver las caras ante Boca Juniors en esta Copa Liberadores 2023. Los más grandes de Chile y Argentina respectivamente dirán presente en el Grupo F de la cita continental, acompañados por Deportivo Pereira de Colombia y Monagas de Venezuela.

Para algunos hay un componente de “clásico” entre albos y xeneizes, siendo uno de ellos Daniel Morón, actual gerente deportivo de Colo Colo y arquero del mítico equipo que eliminó a los argentinos en las semifinales de la Copa Libertadores 1991.

“Es un muy lindo partido para jugarlo, son esos clásicos que todos los futbolistas quieren jugar. Esperamos estar a la altura de competir allá y acá, y poder avanzar que es nuestra prioridad”, afirmó el Loro a los canales oficiales del Cacique una vez realizado el sorteo.

Uno que discrepó con la opinión de Morón en esta pasada es otro campeón de la Libertadores 1991 como Ricardo Dabrowski, quien en charla con BolaVip Chile declaró que “son dos equipos que quedaron en la historia por lo que pasó en el año 91 y después hubo otros partidos. Es atractivo para el mundo fútbol porque genera situaciones, genera opiniones y análisis, pero no creo que pase más allá de eso”.

“Clásico no es porque para ser clásico hay que jugar todos los años, pero los clásicos son cuando se reiteran y este no es el caso. Los clásicos son a nivel local y no son a nivel internacional”, concluyó.

El Cacique enfrentará primero a Boca Juniors en el Estadio Monumental el próximo miércoles 3 de mayo y posteriormente en La Bombonera el martes 6 de junio por el Grupo F.