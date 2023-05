Dos históricos exjugadores Universidad de Chile como Roberto Reynero y Cristián Olguín hablaron con RedGol tras conocer el castigo contra los azules y ambos apuntan que es justo y toca cumplir. Sin embargo, uno de ellos no ve posible que el Superclásico ante Colo Colo en septiembre se juegue solo con mujeres y niños en las tribunas. ¡Aquí el detalle!

Históricos de la U no ven un Superclásico con mujeres y niños: "Como está todo, es imposible"

Universidad de Chile recibió una durísima sanción de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras los incidentes del Clásico Universitario, y estará los próximos cuatro partidos de local en el Campeonato Nacional 2023 sin hinchas en las galerías. El castigo incluye un quinto duelo, el Superclásico ante Colo Colo, solo con presencia de mujeres y niños menores de 12 años alentando, medidas a las que se refirieron dos históricos azules.

Roberto Reynero y Cristián Olguín contestaron la llamada de RedGol tras conocer la dura pena contra el Romántico Viajero, y destacan que esta es más que merecida y ahora toca aceptar para, ojalá, sacar a los delincuentes del fútbol chileno. Eso sí, uno de ellos cree que es imposible que el derbi criollo se juegue bajo esas condiciones.

"Como están las cosas, es imposible"

Cepillín Olguín es el primero en tomar la palabra, y al ser consultado sobre la inédita medida para este Superclásico, programado para el primer fin de semana de septiembre, no se hace problemas para dejar en claro de entrada que "no hay posibilidad. Como están las cosas ahora no, es imposible".

"Lamentablemente el delincuente va a hacerle daño a la institución, y yo pienso que los dirigentes de la U ya no les están regalando las entradas porque esto es un negocio para ellos, y yo creo que eso es y está muy complicado ir al estadio ahora", añade.

Con respecto al castigo en sí, Olguín apunta que "para mí está bien, para que se de cuenta la dirigencia de la U y ya no dejen entrar más delincuentes, que se llaman ser hinchas, al estadio. Un buen castigo nomás, y que se dediquen solamente a jugar y tratar de ganar los partidos, pero ojalá ya que la delincuencia no se siga tomando las barras".

Sobre si la U debería apelar o no a la medida, el exdelantero dispara que "para mí no, tiene que aceptar el castigo porque fueron incidentes muy peligrosos, sobre todo para los hinchas que había mucha familia y muchos niños, entonces no, yo creo que tienen que aceptar las fechas nomás y ahora dedicarse a tratar de ganar los partidos".

Por otra parte está Roberto Reynero, quien también está de acuerdo con el castigo. "Me parece ejemplar porque ya no podemos decir que se involucre gente que vaya a hacer daño y no a ver un espectáculo tan bonito como un clásico", lanzó para comenzar.

"Me imagino, y ojalá, que esto traiga consecuencias en todos los clubes contra los que se estén infiltrando entre los hinchas que realmente van a apoyar al equipo y no delincuentes que vayan a hacer daño y embarren el partido, el clásico. Yo creo que es ejemplar y espero que tomemos cartas en el asunto de todos los personajes que manejan el fútbol", añade.

Para cerrar, sobre si la U debe apelar o no resalta que "no, no, sino eso nos va a traer consecuencias. Es decir, estarían acreditando que los delincuentes que vayan a hacer escándalo total el castigo pasa desapercibido, no, yo creo que hay que hacerlo sentir y después ver qué pasa con esta sanción que le dieron a la U".