Arturo Vidal no tiene ningún problema en reconocer las virtudes de Argentina, actual campeón del mundo. Pero tampoco se hace mucho lío si es que tiene que criticar algo que no le parece del juego que muestra La Scaloneta. Aunque lo netamente futbolístico sí satisface al Rey.

Pero no algunas actitudes. En los habituales streamings que hace en su canal de Twitch, el centrocampista del Athletico Paranaense repasó algunas acciones del duelo entre la Albiceleste contra Paraguay. Una de las jugadas terminó con Rodrigo de Paul en el piso.

Y eso no le gustó para nada al King. “Esto de De Paul no me gusta. No, párate, déjate de huevear. Me calienta. Cuando huevean está bien. Pero estas payasadas no”, sentenció el volante de 35 años respecto de su colega mediocampista del Atlético Madrid.

Gracias a un gol de Nicolás Otamendi, los trasandinos vencieron 1-0 a la Albirroja en el estadio Monumental por la 3° jornada de las Eliminatorias 2026. “Están relajados, salieron campeones del mundo”, analizó Vidal, quien no dudó en reiterar la crítica hacia De Paul, ex Udinese de Italia, Valencia de España y Racing Club de Argentina.

“No me gustó mucho el circo, pero bien Argentina”, apuntó también el Rey, uno de los ex compañeros de Matías Fernández que se hizo presente en la despedida del “14”. Y no todo lo que vio fue malo del equipo adiestrado por Lionel Scaloni. Se ve que por el juego su paladar sí identifica el buen sabor.

Arturo Vidal elogia el nivel de Argentina: “Se ve que son los campeones del mundo”

Arturo Vidal sacó la faceta de comentarista con el compacto de la victoria que Argentina le propinó a Paraguay. Para el oriundo de San Joaquín no quedan muchas dudas en torno al nivel del equipo ganador del Mundial de Qatar 2022.

“Se ve que son los campeones del mundo”, afirmó el polifuncional futbolista surgido de las divisiones menores de Colo Colo. Y enumeró por qué cree que el título se refleja en los partidos del seleccionado argentino.

Vidal aseguró que “están con confianza. Atacan todos, corren y meten”. Pero de todas formas le dejó una pequeña crítica a Rodrigo de Paul, a quien muchos sindican como el escudero más cercano de Lionel Messi en el plantel trasandino que le ganó la final a Francia.

¿En qué contexto lanzó Arturo Vidal la crítica a Rodrigo de Paul?

Mientras veía el compacto de mejores jugadas del triunfo por 1-0 de Argentina a Paraguay y transmitía en su canal de Twitch.

¿En qué lugar marchan Argentina y Chile en las Eliminatorias 2026?

Argentina tiene puntaje ideal al cabo de tres partidos de las Eliminatorias camino al Mundial 2026, mientras que la Roja suma cuatro puntos merced de un triunfo, un empate y una derrota.

