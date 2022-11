Tras el título de la Copa América de Brasil, en Argentina comenzaron a llamarle la "Scaloneta" a la selección albiceleste, en homenaje al director técnico, Lionel Scaloni.

Ahora, a pocos días del comienzo del Mundial, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) lanzó su nuevo producto bautizado justamente como la "Scaloneta".

En diálogo con EFE, Eduardo Zacaria, maestro heladero miembro de AFADHYA, señaló: "Estoy seguro de que el Mundial siempre despierta las ganas no solamente de consumir, sino de pasarlo bien, de estar en familia, con amigos, y el helado no puede faltar ahí. El helado, sin dudas, es el postre argentino y no puede faltar en ninguna mesa. Y menos cuando hay que festejar".

"No tengo ninguna duda de que el 'Dulce Scaloneta' va a impactar directamente sobre las ventas. El consumo se va a ver muy beneficiado teniendo un sabor específicamente para esa fecha", añadió.

Luego explicó sobre el helado: "Al ser un medio acuoso, teníamos que protegerlo con algo que diera sabor y lo mantenga crocante, entonces elegimos el chocolate blanco. Luego de algunos testeos y de elegir el chocolate que más combinaba o maridaba con este dulce de leche quedó este 'Dulce Scaloneta' con cucuruchos trozaditos y baño de chocolate blanco".

La Scaloneta se vende en heladerías desde este lunes con motivo de la Semana del Auténtico Helado Artesanal en Argentina.

Por su parte, Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA, afirmó: "Siete de cada diez argentinos que viajan al exterior reconocen que el helado argentino es superior a los de otras partes del mundo. Un 85 % afirma que el helado artesanal nos representa como la carne o el vino argentino. Son resultados preliminares, pero nos marcan que somos referentes en el mundo".

"Es un sector fuerte la heladería artesanal en Argentina, viene cada vez más fuerte y con más presencia a nivel mundial", finalizó.