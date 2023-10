Arturo Vidal se la juega y pide más minutos para Darío Osorio en la selección chilena. El King volvió a elogiar al joven jugador formado en Universidad de Chile y que hoy milita en el Midtjylland de Dinamarca, asegurando que tiene plena confianza en que la va a romper en cuanto tenga más oportunidades en La Roja.

“A Osorio le daría minutos. Pensé que iba a entrar contra Perú, pero lo hizo bien el Mono (Alexander Aravena). Apenas se le dé la va a romper. Ya le va a tocar. Darío está más suelto. Eso hace Berizzo con los jugadores, va soltándolos, dándole confianza de a poco, para que se sientan igual los más grandes y los más chicos”, dijo Vidal en una nueva transmisión en su canal de Twitch.

Darío Osorio fue nominado por Eduardo Berizzo para los duelos contra Uruguay y Colombia, y repitió convocatoria de cara a los partidos ante Perú y Venezuela, pero registra hasta ahora sólo 9 minutos sobre el final del encuentro frente a los charrúas.

Y hace poco más de una semana, el delantero nacional marcó su primer gol en la Primera División danesa tras convertir el 2-1 parcial del Midtjylland, en el empate final por 2-2 de su equipo contra el Randers.

Los consejos del King a Osorio

Cabe recordar que no es la primera vez que Arturo Vidal se declara admirador de Osorio. Hace algún tiempo el bicampeón de América también tuvo palabras de elogios y aliento para el joven selecciona nacional, específicamente en su salida de la U, en medio de críticas por su irregular rendimiento.

“No entiendo qué hueá pasa en la U que lo dejaron ir, pero Osorio es más bueno que la cresta. Estaba esperando esa pregunta sobre. Es bueno el huevón, me gusta”, manifestó entonces el King.

Agregó que “yo no sé por qué decían que en la U no andaba bien, porque no veo sus partidos, pero ahora lo he visto, lo he mirado harto. Y cuando uno está ahí en el entrenamiento, se ve que tiene mucha calidad”.

“Hablé con él y le dije que se crea el cuento, que le saque provecho a su calidad y velocidad. Ojalá le vaya bien en Dinamarca”, concluyó Vidala mediados de septiembre.

La próxima oportunidad de Osorio

Tras la victoria contra Perú, la selección chilena visita a Venezuela. Si bien la delantera de La Roja del Toto es fija con Alexis Sánchez y Ben Brereton, Darío Osorio puede ser alternativa para el segundo tiempo, incluso para darle piernas frescas al mediocampo con algún movimiento en el esquema.

Junto a la baja de Arturo Vidal, entre otros, tras el duelo contra Perú la selección chilena lamenta las bajas de Matías Catalán y Guillemo Maripán en defensa, más la suspensión por tarjetas amarillas de Erick Pulgar.

¿Darío Osorio debe jugar en La Roja contra Venezuela? ¿Darío Osorio debe jugar en La Roja contra Venezuela? YA VOTARON 0 PERSONAS

Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Cuándo juega Chile contra Venezuela?

La selección chilena visita a Venezuela este martes 17 de octubre, desde las 18:00 horas, en el estadio Monumental de Maturín. El duelo es válido por la cuarta fecha de las eliminatorias al Mundial 2026.

¿Cuántos años tiene Darío Osorio?

Darío Osorio cumplió 19 años el pasado 24 de enero de 2023. Formado en Universidad de Chile, hoy milita en el Midtjylland de Dinamarca, con contrato hasta el 30 de junio de 2028.