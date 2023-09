Arturo Vidal habló en su streaming realizado el domingo en la noche sobre uno de los valores más promisorios que hay en la selección chilena actualmente: Darío Osorio. Obnubilado por los entrenamientos que realiza, le cuesta comprender que en la U no haya sido figura este año.

“No entiendo qué we* pasa en la U que lo dejaron ir, pero Osorio es más bueno que la cresta”, manifestó en medio de las preguntas que le realizaron los fanáticos en la transmisión realizada.

Luego manifestó que lo ve como uno de los jugadores más importantes de cara al futuro de la Roja. “Estaba esperando esa pregunta de Osorio. Es bueno el huevón, me gusta”, aclaró.

Indicó además que “yo no sé por que decían que en la U no andaba bien, porque no veo sus partidos, pero ahora lo he visto, lo he mirado harto y cuando uno está ahí en el entrenamiento, se ve que tiene mucha calidad”.

Finalmente expresó que le dio un consejo para que logre triunfar en el fútbol europeo. “Hablé con él y le dije que se crea el cuento, que le saque provecho a su calidad y velocidad. Ojalá le vaya bien en Dinamarca”, comentó el King.

Osorio es una de las alternativas que baraja el Toto Berizzo para jugar ante Colombia, considerando que contra Uruguay lo utilizó solamente los minutos finales.

¿Dónde jugará Darío Osorio?

Darío Osorio jugará en el Midtjylland de Dinamarca, que pagó a la U cinco millones de dólares por el 90 por ciento de su pase.

¿Qué camiseta ocupará Darío Osorio en Midtjylland?

Darío Osorio ocupará la camiseta número 11 del Midtjylland, donde ha firmado hasta junio de 2028 tras salir de Universidad de Chile, el club que lo formó desde los 10 años.