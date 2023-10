Arturo Vidal fue un hincha más en el triunfo de la selección chilena sobre Perú. El volante del Athletico Paranaense es la gran baja de la Roja en esta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, pero igualmente estuvo apoyando al equipo y, desde un palco del Estadio Monumental, alentó con todo a Chile.

Tras el pitazo final, Vidal celebró el triunfo con fotos junto a Marcelino Núñez y Diego Rubio. Pero no sólo eso: además, se dio el tiempo de dejarle un mensaje a los hinchas que usualmente lo molestan por “mufa” o traer mala suerte. “Ustedes son los hueones mufas”, escribió el King en sus redes sociales.

El mediocampista, quien se recupera de su cirugía junto al cuerpo médico de la Roja, visitó temprano Juan Pinto Durán para apoyar a sus compañeros antes de enfrentar a Perú. “¡Vamos chile carajo, hoy es! ¡Todos juntos somos más fuertes! Vamos por esos tres puntos”, escribió el jueves en la mañana.

Pero los comentarios no fueron nada positivos. “Cagamos”, fue el mensaje con más me gusta. “Rey, sólo tenías que no hacer referencia a una victoria”, “lo único que te pido es que no digas que ganaremos porque eres yeta”, “Arturo habla y la caga, ahora perderemos ya que es yeta” fueron otros comentarios.

Después, el King se hizo un festín. En su TikTok, publicó un video con varios de los comentarios que recibió y, además, de una predicción que hizo antes del encuentro. “Mi pronóstico es que ganamos 2-0 o 3-1. Ahí está”, predijo. Por último, sumó los videos de los goles de Diego Valdés y Marcelino Núñez para el triunfo de la Roja, que ahora está en zona de clasificación en las Eliminatorias.

Vidal, ausente en la Roja

La lesión de Arturo Vidal lo dejará fuera de los partidos que la selección chilena enfrentará este año. El King sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en el partido entre Chile y Colombia por la segunda fecha, y después tuvo que pasar por el quirófano para corregirla.

El volante del Paranaense decidió hacer su recuperación en Chile y Juan Pinto Durán, la casa de la Roja, es ahora uno de los lugares que más frecuenta en nuestro país. Los seleccionados nacionales agradecen su apoyo y su presencia en el camino clasificatorio.

“Lo hemos estado viendo, está haciendo su recuperación acá en Chile y lo hemos tenido casi todos los días acá en Juan Pinto Durán. Uno y trata siempre de hablar con él, y él nos da confianza”, contó Matías Catalán, lateral derecho de la selección nacional.

“A mí siempre me tira para adelante cuando hemos hablado, es un gran referente. Sabemos lo que le ha dado a la selección. Para nosotros es muy importante que él siempre esté acá, fuera o dentro de la cancha. De la mejor manera siempre está y nos brinda su apoyo”, sumó.

¿Cuál es la lesión que tiene Arturo Vidal?

Arturo Vidal sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en el partido entre Chile y Colombia por las Eliminatorias. El King se operó a mediados de septiembre y desde entonces se mantiene en recuperación. Se espera que su vuelta sea, en el mejor de los casos, en diciembre.

