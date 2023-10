La selección chilena logró su primer triunfo en las eliminatorias ante Perú y ese encuentro fue analizado por Arturo Vidal, en la previa de lo que será la visita de la Roja a Venezuela.

El King, en su canal de Twitch, estuvo largos minutos detallando la forma de jugar de la selección de Eduardo Berizzo. Y sorprendió al compararla con clubes potentes de Europa, al tener una similitud en la idea de juego.

Con los peruanos sumamente cerrados en defensa, la Roja buscó pacientemente hacer daño. Algo que el jugador del Paranaense explicó a su audiencia. “La pelota hay que moverla y moverla para encontrar espacios. Eso se trabaja cuando juegas contra equipos cerrados. Porque en algún momento el rival tendrá que salir”, aseguró.

Ahí fue cuando sorprendió con la comparación con elencos donde actuó en su paso por el Viejo Continente. “Si ustedes ven los partidos del City, Bayern o Barcelona, esos equipos que tocan mucho, hacen esto mismo. Tocar, ta, ta, ta. Hasta que encuentran y hacen daño”, manifestó el formado en Colo Colo.

Vidal habla de un “equipo maduro”

Luego explica que esa es la filosofía que Berizzo le transmite al plantel en los entrenamientos. “Eso es lo que se estaba haciendo en este partido y es lo que digo: cómo ibas a entrar”, agregó Vidal.

“Vamos a tener la pelotita, eso, ole. Es lo que se trabaja mi gente. No te sirve avanzar rápido si no tendrás espacio, no es tan bueno”, agregó en su comentario.

Rescató además que “Chile jamás se desesperó, a pesar de que Perú tenía 9 o 10 defendiendo. Siempre estuvo esperando su momento, yendo para atrás si es necesario”.

En ese aspecto descara que la Roja “es un equipo mucho más maduro, se nota que están jugando como equipo justamente. Eso está muy bien, me pone muy contento”.

Un gran desafío para refrendar esas palabras de Vidal tendrá el conjunto nacional este martes, cuando desde las 18 horas choque contra Venezuela en Maturín.

¿Qué lesión tiene Arturo Vidal?

Arturo Vidal debió operarse la rodilla derecha tras una lesión en los meniscos, sufrida en el partido ante Colombia por las eliminatorias. Aún está en fase de recuperación.

¿Cuándo vuelve a jugar Arturo Vidal?

Arturo Vidal está descartado para los próximos dos partidos de las eliminatorias de la selección chilena, ante Paraguay y Ecuador. El King manifestó que recién “a fin de año” espera estar en plenitud de condiciones.

