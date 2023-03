Nico Otamendi se va con todo contra su ex y pedirá custodia de su hija: "Está muy enojado"

La Selección Argentina tuvo un feliz reencuentro con sus hinchas para celebrar el título obtenido en el Mundial de Qatar 2022 y ganó los dos amistosos que tenía programados para esta fecha FIFA de marzo (2-0 a Panamá y 7-0 a Curazao). Nicolás Otamendi fue titular en ambos partidos, pero en el ámbito personal protagoniza una tremenda polémica.

Yanina Varela, su expareja y madre de su hija mayor Morena, presentó una demanda contra el defensor central del Benfica portugués por no pagar la pensión de alimentos como corresponde. La denuncia indica que el zaguero paga el 0.16% de su sueldo, cuando la ley estipula que debe ser el 30%, y en el programa Socios del Espectáculo apuntaron que el jugador "está muy enojado y desmintiendo mucho de lo que se dice". Así, ya advierten que pedirá la custodia de la menor.

Tremenda polémica de Otamendi con su ex: pedirá la custodia de su hija

El central de 35 años oriundo de El Talar regresó a su país para festejar con la Scaloneta y con los hinchas trasandinos, pero también tuvo que atender problemas judiciales por un lío familiar. La periodista Mariana Brey contó que tras la denuncia Otamendi quedó furioso, y exigirá la tenencia legal de Morena.

"Me lo definió como un ‘gran padre' que pasa dinero desde el día uno y que eso que se dijo es solo de alimentos, pero que Yanina no contempla gastos extra, como la fiesta de 15 que pagó él", lanzó Brey en la televisión argentina. Pero eso no fue todo.

Así las cosas, la comunicadora también resalta que Otamendi "se hace cargo del 100% de su hija", porque la madre de esta, Yanina, "nunca trabajó". "Por estos y varios motivos más, me confirman que él va a pedir legalmente la tenencia de su hija", disparó la periodista para cerrar.

Al no poder contactarse directamente con Otamendi, Yanina tomó la decisión de hacer público el caso donde denuncia que el futbolista no cumple con la cuota de alimentación correspondiente para Morena, que tiene 15 años.

Varela dio una entrevista en la que detalló que quedó embarazada cuando tenía 18 años y fue recién "a los 11 meses de nacida de More que él decide reconocerla y le da su apellido". Y antes de eso el jugador había pedido hacer una prueba de ADN.

Dos años después de que nació Morena, la joven llegó a "un acuerdo para contemplar las necesidades básicas como un departamento y una cuota de alimentos". Pese a eso, la queja de ella se debe a que tendría que recibir el 30% del sueldo de Otamendi, pero solo le dan 440 mil pesos argentinos mensuales, el 0.16%.

"Gracias a que estamos con psicólogos, mi hija pudo decirle ‘papá quiero hablar con vos'. Con la mujer actual de él se lleva bien, yo la conozco", explicó Yanina Varela en conversación con "Entrometidos de la Tarde", donde además contó que cuado logra hablar con Otamendi no sabe "si es él o un abogado".