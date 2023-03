Yanina Varela, la madre de la hija mayor de Nicolás Otamendi, asegura que el campeón del mundo con la selección argentina no está cumpliendo con el acuerdo económico por su hija Morena.

Nicolás Otamendi es denunciado por "papito corazón": ex pareja afirma que no paga pensión

Nicolás Otamendi es objeto de un escándalo. El defensor argentino de 35 años, de los registros del Benfica y campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022, está en el ojo de la polémica acusado por “papito corazón”.

En el programa argentino Entrometidos de la Tarde, la ex pareja de Otamendi y madre de la hija mayor del futbolista Yanina Varela, lo denunció por el no pago de pensión alimenticia a Morena, de 15 años.

“A los 11 meses de nacida More, él decide reconocerla y le da su apellido. Desde ese momento, a los dos años, me contactaron con una abogada para hacer un acuerdo para que me empiece a pagar un departamento y una cuota de alimentos. En ese momento hice un acuerdo básico para contemplar las necesidades básicas”, aseguró Varela.

La madre de la menor recordó además que quedó embarazada de Otamendi a los 18 años. Cinco meses después de la noticia, Otamendi le exigió un examen de ADN para confirmar que él era el padre.

La mujer complementó Otamendi estuvo mucho tiempo alejado de su hija: “gracias a que estamos con psicólogos, Morena pudo decirle ‘papá quiero hablar con vos’. Con la mujer actual de él se lleva bien, yo la conozco. Yo hablo con él por email, pero no sé si hablo con él o con un abogado. Se supones que es el mail personal de él... yo muchas veces le pedí tomar un café para hablar de nuestra hija, le insistí para hablar”.

Como antecedente, Yanina Varela ya había denunciado en 2020 que no estaba recibiendo la pensión alimenticia de Nicolás Otamendi. El jugador respondió con un comunicado aseverando que la acusación no era cierta.

Según la información de la prensa argentina, la abogada Érica Horbayczuk explicó que Otamendi acordó entregar una cuota de alimentos de un 30% sus ingresos, sin embargo hoy entrega sólo 440 mil pesos argentinos mensuales correspondientes al 0,16% de su salario. La profesional de la leyes califica la situación como “violencia económica y psicológica”