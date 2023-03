La Copa del Mundo conseguida por Argentina en Qatar ha desatado una verdadera locura en suelo albiceleste. Un fervor que, pese a los meses que ya han pasado, ha tenido un revivir en las últimas horas con el retorno de los seleccionados al país trasandino para jugar la Fecha FIFA ante Panamá y Curazao.

De hecho, las entradas para ese partido se agotaron en pocos minutos pese a los elevados precios para ver a los campeones del mundo en el Estadio Monumental de River.

Pero ya ha llegado a otros niveles la situación en las últimas horas, provocando hechos un tanto insólitos por parte de la hinchada. El último tiene que ver, cómo no, con Lionel Messi, a quien siguen para arriba y para abajo, tanto la prensa como la fanaticada.

Ahora, se masificó por redes sociales que Messi estaba presente en el Santuario Virgen de San Nicolás, ubicado al sur de Rosario, territorio natal de la Pulga. Rápidamente, cientos de miles de personas se agolparon sobre el espacio religioso, con la intención de captar la presencia de su ídolo.

Aunque Messi nunca estuvo ahí y de hecho nunca viajó a Rosario en este periplo, por varias horas se esperó que el jugador del PSG apareciera. Momento en el cual el cura debió pedir calma para que se respetara el espacio.

"Ante todo quiero pedirles que no se olviden que es un lugar sagrado. Está bien ser hinchas, la devoción por Lionel, pero no olvidemos que estamos dentro de un lugar sagrado. Soy el Padre Luis, rector del santuario y quiero decir que la información es falsa: Lionel no vino y no va a venir, porque él se encuentra en Ezeiza entrenando para el partido", señaló el religioso de acuerdo a medios argentinos.

"Si quieren, quédense a rezar, pero tratemos de hacer silencio. Sepamos respetar el lugar y sepan que Lionel no está acá", cerró ante la decepción de los hinchas que de a poco fueron abandonando el recinto.

