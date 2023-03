La carrera de Alex Ibacache por fin comenzará a tener algo de certeza luego de semanas de incertidumbre por su turbulento paso por San Lorenzo de Almagro, cuadro en el cual el chileno hizo más noticia por lo que hizo fuera de la cancha que dentro de ella.

El ex Everton de Viña del Mar literalmente desapareció tras hacerse oficial su préstamo al Ciclón. Al no ser citado en los primeros duelos el chileno se vino a nuestro país y no volvió en el plazo acordado a Argentina, situación que gatilló finalmente en la salida prematura de Ibacache.

Afortunadamente el jugador tendrá una segunda oportunidad en el fútbol trasandino, ya que según información entregada por el periodista Diego Peralta de Nación Oro y Cielo, partirá a préstamo a Belgrano de Córdoba por todo el 2023.

“El lateral-volante por izquierda concretó su salida de San Lorenzo y jugará en el Pirata en calidad de préstamo”, publicó en su Twitter el comunicador.

Con este panorama Alex Ibacache, quien venía siendo incluso seleccionado bajo la mano técnica de Eduardo Berizzo, tendrá su segunda oportunidad en el fútbol argentino tras ni siquiera debutar en San Lorenzo de Almagro. ¿Podrá aprovechar esta nueva chance?