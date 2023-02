Ruben Darío Insua, entrenador de San Lorenzo, habló de la ausencia Alex Ibacache. El lateral de 24 años viajó a Chile por problemas familiares y no se presentó de nuevo al equipo, y ya se habla de que no continuará.

El futuro de Alex Ibacache se llenó de incógnitas en los últimos días. El lateral chileno de 24 años que partió a San Lorenzo no ha sumado minutos en esta temporada y, para peor, no regresó a las prácticas del equipo luego de un permiso para viajar a nuestro país.

Ya que no contaba con habilitación, Ibacache no fue citado en las dos primeras fechas de la Liga Profesional de Argentina, donde San Lorenzo enfrentó a Arsenal y Lanús. Finalmente fue habilitado para la tercera jornada, aunque no fue considerado por Insua para el encuentro ante Godoy Cruz.

Tras eso, el ex Everton de Viña del Mar pidió un permiso para viajar a Chile por problemas familiares. Pese a que recibió la autorización del DT y del club, el seleccionado nacional no retornó en el periodo que fue establecido por el equipo argentino.

Si bien el coordinador de fútbol de San Lorenzo, Matías Caruzzo, había confirmado que el viaje del chileno se había extendido por "la gravedad" del problema familiar, el entrenador del equipo dejó grandes dudas respecto al futuro del jugador en el equipo.

El DT de San Lorenzo, Ruben Darío Insua, fue consultado por la situación del jugador en conferencia de prensa. Su respuesta fue contundente. "El chico Ibacache, el último día que entrenó fue el día martes. A partir de ahí desconozco su paradero", declaró.

La prensa argentina ya habla de que Ibacache busca terminar de manera anticipada su contrato con San Lorenzo, sin siquiera haber debutado. El lateral nacional había llegado al equipo a inicios de 2023 desde Everton como préstamo por un año y con opción de compra.