El defensa chileno, Alex Ibacache, pretende rescindir su contrato con San Lorenzo, según informan desde Argentina. el ex Everton ni siquiera ha debutado.

Hace pocas semanas el defensa chileno, Alex Ibacache, fue presentado en San Lorenzo, lo que sería el mayor desafío en la carrera del jugador de 24 años.

Pero lamentablemente el ex jugador de Everton no ha convencido al entrenado Rubén Darío Insúa, quien aún no lo ha hecho debutar en el equipo.

Ni siquiera ha sido convocado en el torneo argentino y tampoco fue opción durante la pretemporada, por lo que aparentemente ha perdido la esperanza.

Según informa el sitio partidario San Lorenzo Primero, Ibacache viajó a nuestro país para iniciar los trámites de rescisión de contrato.

“Esos trámites en Chile serían un asesoramiento para rescindir su contrato”, aseguran en aquel medio deportivo.

Ibacache, quien firmó el 10 de enero en San Lorenzo, tiene contrato en el equipo hasta el 31 de diciembre, fecha en la cual debería volver a Everton, club dueño de su pase.

La semana pasada Leandro Rotondo, relator deportivo argentino, había informado que Ibacache no era considerado porque no estaba físicamente apto.

"Alex Ibacache no concentrará frente a Godoy Cruz. Insúa confirmó que si bien está habilitado, todavía no se encuentra óptimo físicamente", señalaba.

Por otra parte, el sitio Mundo Azulgrana, señala que Ibacache está en Chile por problemas familiares: "El Chileno Alex Ibacache, quien fue el primer refuerzo de Insua para el 2023, solicitó un permiso especial para viajar a su país y resolver cuestiones familiares, aunque vencido el plazo, no regresó al club".

"El secretario de futbol Matías Caruzzo se comunicó con él y su representante en las ultimas horas, quienes manifestaron estar viviendo una complicada situación familiar por lo que su futuro en Boedo es más que una incógnita", añade.