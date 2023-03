En enero de este año Alex Ibacache daba el gran salto de su carrera al arribar a San Lorenzo, un club grande de Argentina, luego de buenas campañas en Everton de Viña del Mar.

Con 24 años y habiendo debutado en la selección chilena, el lateral chileno se ilusionaba con conseguir una camiseta de titular en el Ciclón, pero vio los dos primeros partidos desde la tribuna, pues no contaba con la habilitación.

Los papeles se tardaron en llegar, pero cuando ocurrió, el técnico Rubén Darío Insúa tampoco lo tuvo en cuenta para el duelo ante Godoy Cruz.

De esta forma, Ibacache pidió permiso para resolver temas personales en Chile y San Lorenzo no dudó en otorgarle una licencia por unos días.

Pero el lateral no llegó en la fecha acordada y según la prensa argentina el club no sabe de su paradero. "En las últimas horas no les atiende el teléfono a los dirigentes, por lo que el Ciclón puede demandarlo ante FIFA por incumplimiento de contrato", dice TyC Sports.

"Mientras tanto, Everton también tiene derecho a reclamar al conjunto de Boedo el pago de su préstamo", añaden en la publicación.

El problema es que ahora San Lorenzo no quiere pagar los 130 mil dólares que le debe a Everton por su préstamo, pues reclama que el jugador no ha cumplido con su contrato.

"Al no poder contar con el jugador, los dirigentes del Cuervo planean no pagar el monto que debían abonar. El futbolista ya comunicó que no volverá y por este motivo no vestirá la camiseta del Ciclón, la cual no utilizó ni un minuto", explican en TyC.

Lo cierto es que San Lorenzo tiene la obligación de pagar por el préstamo, pues Everton no es responsable de la situación de Alex Ibacache. Un lío.