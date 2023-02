El DT de San Lorenzo le pegó al jugador chileno, quien sigue sin dar pistas de su paradero y no se ha presentado a entrenar en el conjunto de Boedo.

Insúa vuelve a repasar a Ibacache: "Me imagino que tendrá una posibilidad en otro club"

Lejos de una resolución está el caso que rodea a Alex Ibacache y San Lorenzo de Almagro. El formado en Everton no se ha presentado a entrenar desde el pasado martes y todo indica que será rescindido su contrato con el cuadro de Boedo, dejando una terrible imagen en su primera experiencia en el extranjero.

Desde el club ha hablado el técnico y también el presidente, quienes dicen desconocer los motivos que llevaron a que Ibacache deje de cumplir con sus obligaciones contractuales. Sin embargo, esa presión pública no ha servido para que Ibacache recapacite y se aparezca por Argentina.

Ahora, tras cumplirse el plazo fatal del club, que ya anunció que buscará rescindir el contrato del chileno, fue nuevamente el entrenador del elenco quien reiteró lo dicho previamente y especuló con un interés del jugador por partir a otro equipo.

"Yo no estaría en condiciones de explicarlo (su ausencia) porque no hablé con él. Hizo su último entrenamiento el martes de la semana pasada. Después no ha tenido ningún tipo de contacto", señaló Rubén Insúa.

"Me imagino que tendrá alguna posibilidad concreta en algún otro club, pero es parte de mi imaginación", aseguró.

Lo cierto es que Ibacache llegó al club argentino a préstamo y todavía puede volver a su club de origen. Eso sí, al pasar el plazo fatal para inscribir jugadores, podría quedar imposibilitado de jugar hasta que este se vuelva a abrir, a mitad de temporada.