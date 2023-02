De acuerdo a TyC Sports, Alex Ibacache ya comunicó a San Lorenzo que no regresará al equipo, mientras que el Ciclón ya se puso en contacto con Everton.

Ibacache no regresará a San Lorenzo y el club busca no pagar el préstamo a Everton

Poco duró la estadía de Alex Ibacache en Argentina. El defensor de 24 años partió de Everton a San Lorenzo en enero de este año, pero no ha sumado ningún minuto en la temporada y, a solo un mes de su llegada, ya tiene casi concretada su salida definitiva del equipo.

El lateral no disputó las primeras dos fechas de la Liga Profesional de Argentina por no estar habilitado. Tenía todo listo llegada la tercera jornada, pero no fue convocado por su entrenador. Tras eso, pidió un permiso para viajar a Chile, acusando problemas familiares.

Pero nunca regresó. Pidió más tiempo en nuestro país y se pactó que su retorno a las prácticas del equipo sería este miércoles, pero el defensor terminó confirmado a la dirigencia del Ciclón que se quedaría en nuestro país, según informó TyC Sports este jueves.

El medio argentino aseguró que San Lorenzo ya trabaja para no tener que pagar. Ibacache llegó al equipo como préstamo por un año, pero el Ciclón ya solicitó al cuadro ruletero que no se pague el dinero correspondiente por la operación y que el defensor se quede en su club.

Por el momento, San Lorenzo espera una respuesta de Everton, que podría incorporar a Ibacache recién cuando abra el mercado de fichajes a mediados de este año. Triste final para la aventura del defensor, cuyo desempeño en el cuadro ruletero le trajo incluso llamados a la selección chilena.

Por el lado del Ciclón, poco antes habían manifestado que buscaban dialogar. "Queremos conversar con el jugador, queremos que vuelva. No sé qué le pasó al pibe, agarró el auto y se fue", había manifestado el presidente Horacio Arreceygor a La Tercera.