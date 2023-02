El 10 de enero, Alex Ibacache fue anunciado como nuevo refuerzo de San Lorenzo de Almagro. Una movida sorprendente para un jugador con proyección de selección pero que no había jugado en un equipo grande previo a partir al extranjero.

Pero a sus 23 años parecía la movida lógica para ser tenido en cuenta por Eduardo Berizzo en la Selección, especialmente después de que este decidiese convocarlo a La Roja en un par de nóminas.

El panorama parecía ideal, pero el defensor no ha debutado con su equipo y para peor, dejó de presentarse a las prácticas del equipo. Una situación que hizo ruído al otro lado de la cordillera, donde se preguntan qué le pasa al jugador chileno, que fue uno de los refuerzos del mercado para el ciclón.

El panorama sigue siendo de pocas certezas y muchas dudas por ahora. Sin embargo, ya hay ciertas luces de lo ocurrido gracias a la palabra que entregó el presidente del club, Horacio Arreceygor, a La Tercera, donde detalló qué es lo que saben en el club acerca del desaparecido jugador.

“Nosotros estábamos esperando hoy al jugador. Ayer y hoy hablamos con el representante. Si Ibacache no se presenta mañana, aplicaremos la rescisión del contrato. No tenemos alternativas. Queremos conversar con el jugador, queremos que vuelva. No sé qué le pasó al pibe, agarró el auto y se fue”, manifestó.

"Esperaremos un día más a ver si vuelve. El técnico quiere tenerlo y necesita charlar con Ibacache", agregó.

El dirigente, además descartó que se trate de un tema de sueldos impagos. "Acá está todo el mundo al día en los salarios, no puede ser que algunos cobres y otros no. Por ahí, como el pibe todavía no ha tenido su oportunidad, tal vez se frustró. Yo lo veo por ese lado, como no pudo jugar tomó esa decisión" detalló.

Además, dio luces de que la falta de oportunidades fue lo que molestó al ex Everton. Sin embargo, para Arreceygor "San Lorenzo de Almagro es un club grande y cuesta ganarse un puesto. Para eso tienes que hacer sacrificios y el jugador chileno debería saberlo. Si mantiene las expectativas y actitud, seguro llegará su oportunidad.

Eso sí, reconoció que "es un buen jugador y por algo lo elegimos. Quizás tomó una decisión apresurada, pero el técnico (Rubén Darío Insua) lo tiene en cuenta. Tendrán que sostener una charla para ver las cosas de otra manera", agregó.