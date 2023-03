Ángelo Sagal tuvo que cambiar de equipo por obligación. El terremoto que azotó Turquía y Siria dejó muy damnificada a la ciudad de Gaziantep, donde hasta hace muy poco vivía el zurdo extremo chileno, quien militaba en el Gaziantepspor FK. Pero las consecuencias del gran sismo provocaron que el club del talquino se retirara de la liga, algo que la federación turca aceptó sin inconvenientes.

Eso provocó que el ex Juárez FC de México buscara un nuevo destino. Fichó a préstamo por el club más ganador del fútbol de Hungría: el Ferencvaros, quien tiene 33 títulos nacionales en su palmarés, una decena de trofeos de ventaja sobre el MTK Budapest.

Lo primero que hizo Sagal eso sí fue excusarse por el idioma. Pidió responder en inglés o español. Y finalmente se decantó por el castellano. "Me siento tranquilo por ahora, ya estoy acá con ustedes, en la ciudad. Conociendo lo poco que he visto y bien, estoy tranquilo", apuntó el futbolista que también registra pasos por Rangers y Huachipato.

Sagal: "Con el terremoto perdí un poco de nivel, pero lo recuperaré en este club tan grande"

Ángelo Sagal llega al balompié húngaro con una meta muy clara. "Quiero retomar mi nivel, al pasar el terremoto en Gaziantep perdí un poco mi nivel, pero lo voy a recuperar acá en este club tan grande", expresó el talquino de 29 años.

"Soy un jugador de correr mucho, me siento un jugador muy rápido. Creo que esas son mis facetas, tengo un buen centro. Quizá no soy muy goleador, pero sí un buen asistidor", culminó el ex Pachuca, quien también fue parte de la selección chilena que perdió la final de la Copa Confederaciones 2017 ante Alemania.