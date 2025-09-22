Con el cierre del mercado de fichajes quedó definido el futuro de varios futbolistas chilenos. Entre los movimientos más destacados figuran la llegada de Alexis Sánchez al Sevillay el traspaso de Ben Brereton al Derby County. Sin embargo, también salieron a la luz las complejas situaciones que enfrentan otros jugadores.

Uno de ellos es Miiko Albornoz, exjugador de Colo Colo, quien a comienzos de este año puso fin a su etapa en el Vejle Boldklub de Dinamarca. Su salida no fue sorpresiva: en la última temporada apenas sumó minutos y ya le habían anticipado que no seguiría en el plantel, por lo que quedó como jugador libre.

Al finalizar el mercado de fichajes, el jugador de 34 años no fue oficializado en ningún equipo, pero no se descarta que como jugador libre pueda sumarse a otra escuadra y continuar su carrera en Europa.

El presente de Miiko Albornoz

Durante el mercado surgieron rumores sobre un posible fichaje en el Europa Point FC de la Premier League de Gibraltar, pero finalmente no se concretó, por lo que el chileno-sueco sigue sin encontrar un nuevo club.

El jugador inició su carrera profesional en 2007 con el IF Brommapojkarna, donde jugó hasta el 2011. Ese mismo año pasó al Malmo FF, con el que conquistó la Allsvenskan en dos ocasiones (2012 y 2014). En 2014 emigró a Alemania para vestir la camiseta del Hannover 96, equipo en el que permaneció hasta el año 2020 y disputó 129 partidos oficiales.

Posteriormente, en 2021 tuvo un breve paso por Colo Colo, donde jugó 9 encuentros y obtuvo la Copa Chile.

Más tarde, en 2022, se sumó al Vejle Boldklub de Dinamarca, logrando el ascenso a la Superliga en la temporada 2022-2023, y finalizando su relación en mayo de este año.