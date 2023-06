Damián Pizarro terminó con muchas molestias musculares. El delantero de 18 años complicó mucho a la defensa de Boca Juniors. Pero no pudo evitar la derrota 1-0 de Colo Colo en La Bombonera por la 5° fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

Una vez más, el “9” de los albos terminó con cero goles en su cuenta. Pero también dispuso de ocasiones de gol, en las que tiene gran mérito en la generación. De todas maneras, no pudo escribir su nombre en la lista de goleadores, que sólo incluyó a Marcelo Weigandt con ese cachetazo a la pelota que dejó inmóvil a Brayan Cortés.

Al contrario de lo que pudiera pensarse, el joven atacante que llegó al semillero albo desde Universidad de Chile sigue firme. Así al menos se mostró tras la caída ante los Xeneizes. “Fue un partido difícil. Vinimos a buscar los tres puntos, como vieron no se pudo dar”, resumió Damián Pizarro.

“Hay que dar vuelta la página y vamos a definir el último partido en casa”, afirmó el centrodelantero en referencia al trascendental duelo que Colo Colo tendrá frente al Deportivo Pereira en el estadio Monumental.

La receta de Damián Pizarro para derribar la sequía goleadora: “Seguir con humildad”

Damián Pizarro parece no amilanarse. Desde que le convirtió a Cobresal se ha mantenido como titular en Colo Colo. Pero no ha podido volver a festejar. Y tampoco puede decir que no ha tenido ocasiones claras para hacerlo. Como si fuera un experimentado, él siente que es cosa de tiempo.

Tiene una receta. Un camino a seguir. “Sigo trabajando con humildad, día a día, sigo intentando. Seguiré intentando hasta que salga”, sentenció el Dami, quien ya recibió un ofrecimiento estelar: Iván Zamorano se postuló para entrenarlo en la definición.