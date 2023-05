Damián Pizarro terminó como titular en Colo Colo la primera rueda del Campeonato Nacional 2023. El atacante estuvo desde el inicio en el partido frente a Curicó Unido, nuevamente acompañado por Alexander Oroz en la dupla ofensiva que dispuso Gustavo Quinteros.

“Tenemos a cinco chicos menores de 21 años en el equipo titular. Damián tiene 18. Es mucho. Pero creo que la mayoría de esos chicos trabajan con nosotros desde hace dos años. En el partido anterior jugaron siete jugadores Sub 21. Es muy positiva esa parte, les vamos a ir dejando al club un grupo de jugadores con experiencia, que te la dan los partidos, entrenamientos, jugar Copa Libertadores, pelear el campeonato”, comentó el DT colocolino.

Quinteros añadió que “pero a veces también jugar con mucha cantidad de chicos es inexperiencia en algunas jugadas o algunos partidos. Hoy va a jugar a Alan Saldivia, que viene hace dos años con nosotros. Creció mucho, fue aprendiendo, mejorando y hoy está para jugar. Ojalá pueda hacerlo bien y siga creciendo como futbolista”, aseguró el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia en una charla con #LaGranPrevia.

“Estoy contento con los chicos. Están preparados y están bien. Alan vino hace dos años. Jugó muchos partidos en la proyección el año pasado y este año. Fue algo parecido a lo que hicimos con Solari. Ojalá pueda seguir ese camino y pueda rendir mucho en el club”, dijo también Quinteros, que se la ha jugado por Damián Pizarro en la temporada 2023.

Quinteros: “Un veedor de equipos grandes de Europa me preguntó por Damián Pizarro”

Y el nombre de Damián Pizarro ha dejado actuaciones interesantes, incluso a nivel continental. Más allá de la derrota de Colo Colo frente a Boca Juniors, el “9” pudo darle una buena lucha a Facundo Roncaglia y a Nicolás Figal. A los dos les dio muestras de potencia y calidad técnica.

“Si hubiese hecho goles como tuvo oportunidad no lo tendríamos ya en el club. Se habría ido vendido”, expresó Gustavo Quinteros. “Se comunicó conmigo un scouting de equipos grandes de Europa y me preguntó por él. Lo están siguiendo”, reveló el ex DT de Emelec de Ecuador.

Y culminó lo que contaba. “Pero Damián apenas cumplió 18 años, físicamente marca diferencia. Tiene potencia, velocidad, pivotea muy bien. Walter Lemma y Bascu (Rubén Bascuñán) están haciendo un trabajo específico con él, en un tiempito corto va a mejorar y será un jugador mucho más importante”, cerró Quinteros.