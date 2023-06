La temporada de Colo Colo ha estado marcada por la falta de gol y ante Boca Juniors no fue la excepción. Farras de Marcos Bolados y Damián Pizarro penaron al Cacique, que no supo cómo sacarle provecho a un complicado Xeneize y terminó cayendo por 1-0 en Copa Libertadores.

En conversación con RedGol, Carlos Caszely analizó el momento de los delanteros albos y, en específico, el de Pizarro. El histórico exgoleador identificó el principal problema del joven delantero, a quien cataloga como un “tanque” y a quien le enseñaría, “encantado”, un par de cosas.

“No es que juegue solo, es que juega con la cabeza gacha. Eso lo tiene que mejorar. Es un tanque, pero con la cabeza gacha. Tiene todas las condiciones, pero falta lo más importante. Eso se trabaja. Se puede mejorar, indudablemente. Encantado lo voy a ayudar, si me llaman”.

Pese a todo, el histórico delantero de Colo Colo 1973 aseguró que el Cacique no desentonó en Argentina. “Fue un partido copero. Nunca había visto un equipo tan malo como Boca, que hizo todo el tiempo del mundo para poder ganarlo. Se tiraron al suelo, se lesionaron, jugaron para atrás”, dijo.

“Se vio al Boca más malo de la historia y Colo Colo no desentonó, sólo faltó lo más importante que son los goles”, recalcó. En esa misma línea, aseguró que el equipo de Gustavo Quinteros debería pasarle por encima a Deportivo Pereira, el rival de la última fecha y al que debe vencer para pasar a octavos.

“Nos juntamos con mis compañeros de universidad a ver los dos partidos (Pereira vs Monagas y Boca vs Colo Colo) y el equipo colombiano es muy malo. Colo Colo le tiene que pasar por arriba. Como jugó contra Boca, faltándole el finiquito, debería ganar el último partido. No hay otra”, cerró.